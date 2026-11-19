El regidor detenido es Willy Zorrilla, del PRSC, mientras que la identificación del notario no ha salido a relucir. ( IMAGEN TOMADA DE UN AFICHE DE PROMOCIÓN DEL EDIL )

Representantes del Ministerio Público y de otras instituciones detuvieron este jueves al regidor de Higüey Willy Zorrilla por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Zorrilla, quien pertenece al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), fue arrestado al desmantelarse una presunta red a la que se le atribuye recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira colombiana, y organizar su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Los operativos ejecutados este jueves incluyó el arresto de otras 20 personas, entre ellas Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, quien en otras ocasiones había sido detenido por la misma imputación de vínculos con el narcotráfico. Candelario es señalado como el cabecilla del grupo.

También está en manos de las autoridades Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura; Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips), Marcial Castillo (Chacabana o Shaky), María del Rosario (Belkis) y Cristian Candelario (Bebo Pacha).