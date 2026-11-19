Arrestan a regidor de Higüey y a un notario imputados de narcotráfico y lavado
El edil detenido es Willy Zorrilla, del PRSC, mientras que la identificación del notario no ha salido a relucir
Representantes del Ministerio Público y de otras instituciones detuvieron este jueves al regidor de Higüey Willy Zorrilla y a un notario cuya identidad aún no ha sido revelada, durante operativos que continúan en desarrollo por presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos.
Hasta el momento, solo se ha informado sobre la detención de Zorrilla, quien pertenece al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aliado al Partido Revolucionario Moderno (PRM), según un afiche promocional del propio regidor, y de un notario que todavía no ha sido identificado.
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