La presunta red de narcotráfico fue desmantelada a través de la Operación Rompeolas. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaron 21 personas, entre ellas un regidor de Higüey, durante 65 allanamientos en las que ocuparon vehículos, armas, dinero y propiedades vinculadas a una organización criminal de narcotráfico que operaba desde territorio dominicano con conexiones internacionales.

La presunta red fue desmantelada a través de la Operación Rompeolas, desarrollada, según el Ministerio Público, mediante labores coordinadas de inteligencia que permitió intervenir la estructura, a la que le atribuye recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira colombiana, y organizar su traslado desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico.

Entre los 21 arrestados figuran el regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez (Willy Pacha), también Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, quien en otras ocasiones había sido detenido por la misma acusación de su vínculo con el narcotráfico y señalado por los investigadores como principal cabecilla de la organización.

Asimismo, Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, Franklin o el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura; Fernando de Jesús, alias Pepe o el Gordo; Diofrendy Reyes; Wander Núñez (Philips), Marcial Castillo (Chacabana o Shaky), María del Rosario (Belkis) y Cristian Candelario (Bebo Pacha).

Una comunicación de prensa de la Procuraduría General explica que la intervención, que contó con cooperación jurídica internacional de Estados Unidos, movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional.

El despliegue de agentes y fiscales se hizo de manera aérea y terrestre y abarcó las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Según el órgano acusador, los integrantes de la presunta red utilizaban principalmente lanchas rápidas y embarcaciones de recreo para movilizar los cargamentos hacia Puerto Rico.

La estructura mantenía parte importante de sus operaciones en los municipios de Higüey y Miches, desde donde presuntamente coordinaba actividades logísticas para sostener el tráfico internacional de drogas.

Millonarias ocupaciones

La Procuraduría General afirmó que, como resultado de las intervenciones, se ocuparon vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

Igualmente, iniciaron los procedimientos correspondientes para la incautación de casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente vinculados a las operaciones financieras de la organización.

Las autoridades reportaron ocupaciones por un monto de RD$3,112,639,600 (unos US$5.5 millones), asociados a la estructura bajo investigación.

La Procuraduría explica que Operación Rompeolas representa una acción dirigida no solo contra el traslado de sustancias narcóticas, sino también contra los componentes logísticos, operativos y patrimoniales que presuntamente sostenían las actividades de esta organización transnacional.