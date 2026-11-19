nuevo inspector general del Poder Judicial (PJ), Ramón Horacio González Pérez, quien tomó posesión este jueves 19 de noviembre de 2026. ( IMAGEN FACILITADA POR EL PODER JUDICIAL )

El nuevo inspector general del Poder Judicial (PJ), Ramón Horacio González Pérez, afirmó que realizará sus funciones con respeto a la honra de los integrantes de ese poder del Estado, siempre apegado al debido proceso, la presunción de inocencia, pero con firmeza

Garantizó "decir la verdad ante los fuertes y poderosos y a no decir mentiras por el aplauso de los débiles", enfatizó el González Pérez, al ser posesionado en su nuevo rol, designación que agradeció al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Justiniano Montero y a los miembros del Consejo del Poder Judicial.

A través de una comunicación de prensa enviada por el Poder Judicial a los medios, el inspector general aseguró que comparte con Justiniano la lucha contra la corrupción y su decisión de organizar ese poder del Estado.

Asimismo, precisó que las funciones que asume son tan delicadas que atañen directamente a la dignidad y el honor de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Sin embargo, advirtió que cualquier imputación de la que se apodere a la Inspectoría, deberá ser fundamentada en pruebas.

Dijo esperar cumplir tan "delicadas funciones en un plano de igualdad, sin distinciones entre hombres y mujeres, raza, sexo, posición social", así como fomentar la fraternidad entre todos los miembros de la judicatura.

El nuevo inspector general del Poder Judicial, fue designado durante la sesión ordinaria núm. 31-2026, celebrada este 17 de noviembre de 2026, en la que también fueron designados César Thomas Castillo como Contralor General y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales.

Funciones de la Inspectoría

De conformidad con el artículo 41 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, la Inspectoría General es el órgano de apoyo investigativo y de vigilancia encargado de recabar información sobre la situación de los órganos jurisdiccionales,.

Igualmente debe supervisar el funcionamiento de los servicios de administración de justicia, contribuir al mejoramiento de su gestión y realizar las medidas de instrucción relacionadas con las denuncias presentadas ante el Consejo, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado.

Ramón Horacio González Pérez sustituye a Jacinto Castillo Moronta.