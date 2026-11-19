El Ministerio Público presentó acusación formal contra una mujer señalada de cobrar aproximadamente 998,000 pesos de una pensión por sobrevivencia mediante el uso de documentos falsificados, con los que presuntamente se hizo pasar por viuda de un primer teniente de la Policía Nacional fallecido en 2019.

La acusada, Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, habría recibido pagos mensuales de 13,814.55 pesos desde el 25 de abril de 2020, de acuerdo con una certificación de la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado.

Según el expediente, el monto total recibido incluye pagos por regalía y está sustentado en un dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La Fiscalía depositó la acusación y la solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este. Mercedes Rossó cumple actualmente arresto domiciliario.

Investigación y denuncia

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por familiares del oficial fallecido ante la Fiscalía de la Junta Central Electoral (JCE). Los denunciantes sostienen que la imputada utilizó un acta de defunción falsa para hacerse pasar por esposa sobreviviente del agente y acceder a la pensión.

Como parte de las investigaciones, la Dirección Nacional del Registro Civil certificó el 17 de junio de 2025 que no existe en su sistema automatizado ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.

La misma institución confirmó que Mercedes Rossó contrajo matrimonio civil con otro hombre el 10 de abril de 2025, ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción de Santo Domingo Norte.

También emitió una certificación que establece que el primer teniente de la Policía Nacional falleció el 13 de febrero de 2019.

El Ministerio Público atribuye a la procesada violaciones de los artículos 147, 148, 150 y 151 del antiguo Código Penal dominicano, así como del artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de Actos del Estado Civil, por falsificación, uso de documentos falsos y estafa.

Según la acusación, los hechos perjudicaron al Estado dominicano, la JCE, los familiares del oficial y el Comité de Retiro de la Policía Nacional, institución que también presentó una querella.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Esther María González Peguero y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

Audiencia programada

El Décimo Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este fijó para este viernes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia en la que se conocerá la solicitud de apertura a juicio.

El 24 de febrero de 2026, un tribunal de Santo Domingo Este impuso a Mercedes Rossó un mes de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.