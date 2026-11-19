El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y el exgerente de Servicios de esa ARS, Francisco Iván Minaya. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Con los pasos torpes y arrastrando su pie izquierdo, como se le ha visto últimamente en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y principal imputado en el presunto fraude de casi RD$16,000 millones contra esa ARS, fue trasladado a una audiencia que fue dejada finalmente sin efecto.

La convocatoria correspondía a diligencias solicitadas por una querellante que el Ministerio Público (MP) respondió antes de iniciarse la vista.

En cambio, los imputados del mismo grupo de Hazim, Alan Speakler y Rafael Martínez Hazim, quienes tenían una apelación a las medidas de coerción que se les impuso, la Dirección de Servicios Penitenciarios no los llevó a la vista, la cual debió ser aplazada para el 9 de diciembre.

Junta a Santiago Hazim también fueron llevados por el Servicio Penitenciario al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Senasa y los otros que cumplen prisión en Las Parras.

La querellante que buscaba obligar al MP

La defensa de Niurka Elvira Paulino Rodríguez, madre de un niño con autismo solicitaron al juez control del caso ordenar al Ministerio Público que solicitara a la ARS una relación detallada del uso que se le ha dado al seguro del menor.

Se recuerda que los abogados José Javier Bidó y Martín Rubiera, en nombre de Paulino Rodríguez, denunciaron en diciembre que el Centro Psicológico Familiar de Bonao consumió la cobertura de su seguro Senasa mediante unas diez terapias asignadas al menor que nunca se le impartieron.

En las afueras del tribunal, el fiscal Enmanuel Ramírez informó que la audiencia fue dejada sin efecto porque le dieron respuesta a la querellante.

El juez Deiby Timoteo Peguero consideró que la solicitud carecía de objeto, debido a que la diligencia solicitada ya había sido atendida por el órgano acusador.

Los imputados de este primer grupo

Los sometidos por esta presunta red de estafa al Senasa que, según el Ministerio Público asciende a 15,900 millones de pesos, son Santiago Hazim, los también exfuncionarios del Senasa Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.

También el empresario Eduardo Read Estrella, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Cinty Acosta Sención y Ramón Alan Speakler Mateo

Las otras presuntas redes

En los últimos meses se han puesto en marcha nuevas operaciones para desmantelar otras redes de fraude a la ARS estatal, que han sumado más arrestos y expedientes.

Uno de estas nuevas redes es la denominada Operación Onco14 que atribuye a sus imputados el presunto desvío de 148,660,116 entre 2018 y 2025 desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Tres personas fueron inicialmente sometidas en ese expediente, que son Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. La Pepca y la Dirección de Persecución afirman que se afectó al Senasa con 3,700 millones.

También se sometió un tercer grupo que involucra a 26 imputados, entre ellos 22 médicos, todos con medidas de coerción, incluida la prisión.