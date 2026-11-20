Abogados de imputados en caso de sobornos en contratos de seguridad presentan defensa ante tribunal en audiencia preliminar ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Los abogados de los imputados en el caso en el que Ministerio Público atribuye a 14 personas y empresas la integración de una presunta red dedicada a cobrar sobornos para favorecer contratos estatales de servicios de seguridad privada.

Durante un receso de la audiencia preliminar, el abogado Víctor Manuel Marcos Fernández sostuvo que los señalamientos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) parten de una presunción de culpabilidad y deben ser examinados a partir de las pruebas y de la participación que se atribuye a cada imputado.

"Todos cuanto ha expresado el Ministerio Público a través de la Pepca se debe esencialmente a una presunción de culpabilidad, y eso es descartable", expresó el jurista al explicar la posición que asumirá frente a la acusación. Marcos Fernández representa al primer teniente del Ejército de República Dominicana Wellington Peralta Santos, uno de los diez imputados en el proceso que cumplen arresto domiciliario.

Según explicó, su defendido ocupaba una posición subordinada dentro del Departamento de Seguridad, donde se desempeñaba como asistente de un superior de mayor rango. El jurista señaló que no pudo completar su escrito de defensa porque su representado, debido a las condiciones del arresto domiciliario, no podía trasladarse al Banco de Reservas para gestionar una certificación relacionada con unas transacciones de préstamos que considera relevantes para sustentar sus argumentos.

Incidentes de la audiencia

La audiencia se desarrolló con dificultades debido a la ausencia de dos abogados que habían comunicado previamente que no podrían asistir por compromisos con otros procesos judiciales.

Ante esa situación, varios abogados solicitaron al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, buscar una alternativa que evitara declarar el abandono de la defensa y remitir a los imputados a la Defensa Pública, lo que habría implicado nuevos plazos para estudiar el expediente.

Como salida, se acordó que uno de los juristas presentes asumiera provisionalmente la representación de los imputados cuyos defensores estaban ausentes, lo que permitió avanzar la vista.

Pasado el mediodía, el magistrado recesó la audiencia y fijó su continuación para el próximo viernes 27, donde está previsto que se concluyan las intervenciones y que posteriormente se establezca un nuevo día para conocer la réplica a las conclusiones de las partes.

La acusación

El Ministerio Público presentó acusación contra 14 personas físicas y jurídicas, señaladas de integrar una estructura que presuntamente exigía y recibía sobornos a cambio de favorecer la contratación de empresas dedicadas a ofrecer servicios de seguridad privada al Estado. De acuerdo con la Pepca, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92.

La investigación establece que la presunta estructura habría manipulado contratos y realizado pagos ilícitos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 para garantizar la continuidad de las contrataciones de las empresas involucradas. El expediente está sustentado en 218 pruebas documentales, 99 testimoniales, 64 actos procesales, 32 peritajes y 31 pruebas materiales.

La investigación fue desarrollada por la Pepca, con apoyo de la Dirección General de Persecución, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.