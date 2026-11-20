Palacio de Justicia de María Trinidad Sánchez. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez impuso este viernes un año de prisión preventiva a Mailin Hernández Familia, acusada de provocar la muerte de su hija de tres años en el municipio de Nagua.

La jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó que la imputada cumpla la medida de coerción en la Fortaleza General Olegario Tenares, de esa provincia.

La niña falleció el pasado sábado 14 de noviembre, luego de ser trasladada en estado delicado al hospital público Doctor Antonio Yapor Heded, de Nagua, donde su madre fue arrestada.

De acuerdo con el Ministerio Público, la menor presentaba múltiples lesiones, tanto recientes como antiguas, en distintas partes del cuerpo.

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Entre los hallazgos descritos por las autoridades figuran golpes en el rostro, inflamación y hematomas en la nariz, abrasiones en la mejilla derecha y lesiones antiguas en el cuello.

También se identificaron traumatismos recientes en el tórax, tanto en la parte anterior como posterior, acompañados de inflamación.

El órgano persecutor sostiene que las lesiones provocaron la muerte de la menor y atribuye la responsabilidad penal a su madre.

Acusación de infanticidio y tortura

El fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero, responsable de la investigación, otorgó a los hechos la calificación jurídica provisional de infanticidio y actos de tortura y barbarie.

La imputación se fundamenta en los artículos 92, numerales 4 y 5, y 117 del Código Penal dominicano, así como en los artículos 12 y 396 de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Anallancy Sierra Montero.

La prisión preventiva constituye una medida de coerción mientras avanza el proceso penal y no una condena definitiva contra la imputada.

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