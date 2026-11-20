La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó este viernes a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones sobre la muerte de la influencer Melissa Medina, de 22 años, y examinar cualquier otro posible delito que pueda descubrirse durante las indagatorias.

La disposición establece que las investigaciones no deben limitarse a determinar las circunstancias del fallecimiento, sino extenderse a cualquier hecho que pudiera constituir una infracción penal, independientemente de que esté relacionado directamente con la muerte de la joven.

Reynoso también recordó que en el proceso debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley, sin importar quiénes sean las personas investigadas.

"Desde que ocurrió el hecho, el Ministerio Público ha estado haciendo las diligencias de investigación útiles y pertinentes para determinar las circunstancias en que se produjo", expresó la procuradora en un comunicado.

La instrucción se produce mientras las autoridades esperan los resultados definitivos de Patología Forense para establecer qué provocó la muerte de Medina, ocurrida la madrugada del martes 17 de noviembre en un apartamento del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado que existan evidencias concluyentes de un delito relacionado con el fallecimiento.

Investigaciones en curso

La decisión de Reynoso se conoce horas después de que la Policía Nacional informara que solamente ha entrevistado a dos personas como parte de las investigaciones: Mariana Michelena, quien acompañaba a Medina la madrugada de su fallecimiento, y un vigilante de la torre Arpel 07, donde ocurrió el hecho.

El vocero policial, Diego Pesqueira, también confirmó que el empresario Eliezer Salvador, identificado como una de las personas que estuvo en el apartamento, todavía no ha sido entrevistado por la Policía.

La institución explicó que espera los resultados de Patología Forense para determinar las próximas actuaciones, aunque no precisó por qué Salvador no ha sido entrevistado hasta el momento.

Previamente, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, había señalado que los hallazgos preliminares apuntan a una falla cardíaca, pero aclaró que todavía se desconoce qué la provocó.

La representante del Ministerio Público indicó que es necesario esperar los análisis definitivos antes de establecer una hipótesis sobre las circunstancias del fallecimiento.

Medina murió la madrugada del pasado martes y fue trasladada sin vida desde el apartamento donde se encontraba hasta un centro médico.

Con la nueva instrucción, la Dirección General de Persecución deberá trabajar junto a la Fiscalía del Distrito Nacional para profundizar las diligencias y examinar cualquier evidencia que permita establecer posibles responsabilidades penales.