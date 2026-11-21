La presunta red de narcotráfico fue desmantelada a través de la Operación Rompeolas. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 22 personas arrestadas durante la Operación Rompeolas, acusadas de integrar una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos que utilizaba las costas dominicanas para transportar cargamentos de drogas procedentes de Colombia hacia Puerto Rico.

El órgano persecutor también solicitó que el proceso sea declarado complejo.

La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para el próximo lunes 23 de noviembre, a las 2:00 p. m., en el Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, la organización operaba principalmente desde los municipios de Higüey y Miches, donde presuntamente coordinaba la recepción, almacenamiento y traslado de sustancias narcóticas mediante lanchas rápidas y embarcaciones de recreo.

Las investigaciones señalan que los cargamentos procedían de La Guajira, Colombia, y eran transportados hacia Puerto Rico como parte de una ruta internacional que tenía como destinos finales Estados Unidos y Europa.

Durante la operación, ejecutada el pasado jueves, las autoridades realizaron 65 allanamientos simultáneos en las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, así como en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

El operativo movilizó a más de 80 fiscales y aproximadamente 650 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional.

Señalados como cabecillas y detenidos

Entre los imputados figuran Fausto Candelario Ortiz, conocido como Pacha o el Brother, identificado por las autoridades como el presunto principal cabecilla de la organización, y Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, Caco o Franklin el Hombre, señalado como responsable de coordinar las operaciones de la estructura.

La solicitud de prisión preventiva también incluye a María del Rosario, Marcial Castillo, Cristian George del Rosario, Alexander Algenis Candelario del Rosario, Ryan Spencer del Rosario, Yolanda Candelario Ortiz, Andrea Candelario Ortiz y Wander Alberto Núñez Mercedes.

Asimismo, figuran Fernando de Jesús Concepción, Diofrendy Domingo Reyes Cabrera, Diofeyni Reyes Morel, Tomás Aquino Manzueta de la Rosa, Gustavo Adolfo Carpio Calderón, Teodoro Castillo, Fernando Guzmán Ventura y Willy Manuel Zorrilla Domínguez.

Completan la lista Tauni Castillo Urbáez, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, Miguel Guerrero Cedeño y Ángel Miguel Alfonso Guerrero.

La solicitud fue presentada por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, junto con los fiscales Gabriela Gómez y Andrés Mena Marte.

Reportan ocupaciones millonarias

El Ministerio Público informó que durante los allanamientos fueron ocupados vehículos, armas de fuego de distintos calibres y dinero en efectivo en pesos dominicanos, dólares y euros.

También indicó que inició los procedimientos para incautar casas, apartamentos, fincas y establecimientos comerciales presuntamente relacionados con las operaciones financieras de la organización.

Según el comunicado, las autoridades reportaron bienes y valores ocupados por un monto de RD$3,112,639,600, aunque no ofrecieron un desglose de las propiedades y recursos que componen esa cifra.

Las investigaciones también abarcan a personas presuntamente encargadas de administrar y movilizar los recursos económicos provenientes del tráfico de drogas.

Otro implicado fue arrestado en Colombia

Como parte de la cooperación internacional relacionada con el caso, las autoridades colombianas arrestaron el jueves 19 de noviembre a César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, de 55 años, quien era requerido por la justicia dominicana.

Rodríguez Severino fue detenido en el barrio Normandía, de Cali, Colombia, mediante un operativo coordinado entre las oficinas de Interpol de Santo Domingo y Bogotá y las autoridades migratorias colombianas.

El detenido enfrenta cargos por asociación de malhechores, tráfico internacional de drogas y lavado de activos, según informó el Ministerio Público.

Su captura se produjo luego de que las autoridades dominicanas emitieran una notificación roja de búsqueda y captura internacional, fechada el 19 de noviembre de 2026.

El Ministerio Público indicó que otras personas vinculadas a la presunta organización permanecen prófugas, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance de sus conexiones nacionales e internacionales.