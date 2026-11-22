Agentes de la Policía y la DNCD durante el traslados de los detenidos bajo la Operación Rompeolas. ( SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE )

La defensa del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, uno de los 22 detenidos durante la Operación Rompeolas, interpuso una acción constitucional de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su detención, al alegar que las autoridades incumplieron el plazo de 48 horas establecido en la Constitución para presentar a una persona arrestada ante un juez.

Los abogados Emmanuel Rivera Rodríguez, Moisés Torres Pión y Juan Pablo Polo Cedeño informaron, mediante un comunicado, que depositaron el recurso ante la jurisdicción competente para que se examine la legalidad de la privación de libertad de su representado.

Según la defensa, Zorrilla Domínguez habría permanecido bajo custodia de las autoridades sin ser presentado oportunamente ante un tribunal, lo que, a su juicio, constituye una violación del artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana.

Los juristas argumentan que los traslados del detenido entre distintas demarcaciones territoriales no suspenden ni reinician el plazo constitucional de 48 horas.

En consecuencia, solicitaron que se examine la legalidad de su arresto y se ordene su puesta en libertad inmediata, en caso de comprobarse que no existe un fundamento jurídico válido que justifique mantenerlo detenido.

Denuncia de agresiones físicas

Los representantes legales del regidor también denunciaron que su defendido habría sufrido agresiones físicas durante su arresto, aunque el comunicado no ofrece detalles sobre las circunstancias en que supuestamente ocurrieron ni la naturaleza de las lesiones.

Indicaron que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la jurisdicción para que sean examinados conforme a las garantías constitucionales que protegen la integridad personal y la dignidad humana.

La acción judicial se fundamenta en los artículos 40 y 71 de la Constitución, el artículo 395 del Código Procesal Penal y el artículo 63 de la Ley 137-11, además de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La defensa sostuvo que su solicitud no pretende impedir las investigaciones del Ministerio Público, sino garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.

"No se trata de sustraerse a la justicia, sino de exigir que la justicia se administre conforme a la Constitución", expresaron los abogados en el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/21/whatsapp-image-2026-11-21-at-64228-pm-1-017c33c1.jpeg Comunicado de la defensa del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez. (DEFENSA DEL REGIDOR WILLY MANUEL ZORRILLA DOMÍNGUEZ.)