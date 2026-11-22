Uno de los apresados en la operación Rompeolas, en la que las autoridades desmatelaron una supuesta red de narcotráfico. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

La presunta red de narcotráfico desmantelada mediante la operación Rompeolas implementó un modelo de organización criminal de tipo narcofamilia, en el que hermanos, hijos, sobrinos y parejas cumplían funciones específicas dentro de una estructura que, según el Ministerio Público, traficó cientos de kilos de cocaína.

El órgano persecutor identificó a cada uno de sus integrantes. Pero ¿qué posición ocupaba cada uno y de qué se encargaba dentro de la organización?

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Fausto Candelario Ortiz, "alias Pacha", fungía como líder principal y máxima autoridad de la estructura criminal. Ostentaba una posición jerárquica superior y contaba con "más de 20 años de experiencia" en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos.

Además, según las autoridades coordinaba la recepción, desde territorio dominicano, de los pagos por las operaciones de narcotráfico con destino a Puerto Rico y Estados Unidos. También figura como beneficiario final de múltiples bienes muebles e inmuebles adquiridos sin respaldo económico lícito.

Asimismo, el expediente señala que financiaba campañas políticas con dinero proveniente de sus actividades de narcotráfico, lo que le permitía mantener relaciones directas e indirectas con diputados, regidores y otros actores de poder. Según el documento, utilizaba esos vínculos para procurar impunidad y garantizar sus operaciones delictivas.

El hermano

Yovani Candelario Ortiz, alias "Pachasito", "Caco", "el Hombre y/o Franklin", hermano de Fausto, se desempeñaba como jefe de operaciones de la estructura criminal y era -conforme a la acusación- el responsable directo de la logística del narcotráfico.

Además, se le acusa de coordinar la recepción de sustancias narcóticas en la costa este del país, procedentes de Suramérica, y su posterior traslado terrestre hacia centros de acopio, como fincas, trabas y galleras ubicadas en la zona de Miches, desde donde eran enviadas por vía marítima hacia Puerto Rico.

El Ministerio Público señala que Yovani también controlaba la frecuencia, las fechas y las modalidades de los envíos, administraba el dinero en efectivo producto del narcotráfico y reportaba directamente a su hermano Fausto Candelario Ortiz. Este último asumía la representación de la organización cuando surgían inconvenientes en los negocios ilícitos, brindándole protección.

El expediente indica que Yovani mantenía contactos con "miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos integrantes de la Armada de la República Dominicana y de otras instituciones", con el propósito de controlar información, recibir asesoramiento y obtener protección y seguridad para garantizar sus operaciones de narcotráfico.

También gestionaba asesores espirituales para la toma de decisiones operativas en altamar.

Los familiares

De acuerdo con el Ministerio Público, en la red también participaba Andrea Candelario Ortiz (Justina), hermana de Fausto y Yovani. Su función, según las autoridades, consistía en acatar las instrucciones de su hermano Yovani para realizar los pagos de las operaciones de narcotráfico a los operadores logísticos de la zona de Miches, así como lavar los activos y bienes muebles e inmuebles de este.

Yolanda Candelario Ortiz, también hermana de Fausto y Yovani, presuntamente se encargaba de lavar dinero y presentar como propios los activos y bienes muebles e inmuebles de su hermano Yovani. Para ello, "adquiría, administraba y utilizaba bienes procedentes de actividades de narcotráfico". Según el expediente, actuaba como prestanombre de su hermano.

María del Rosario (Belkis), esposa de Fausto Candelario Ortiz, según el documento era utilizada por este para movilizar dinero procedente del narcotráfico a través de sus productos financieros. El narcotraficante presuntamente ocultaba bienes a través de ella, quien se encargaba de custodiar y esconder la documentación correspondiente.

Según el órgano persecutor, también administraba las propiedades de Fausto y era socia de la empresa Inversiones Candelario, desde donde se gestionaba la "movilización de dinero y la adquisición de propiedades" con recursos provenientes de las operaciones de narcotráfico.

Tauni Castillo Urbáez, quien, según el Ministerio Público mantiene una relación sentimental con Fausto desde hace más de 10 años, se habría convertido en una figura clave para las actividades de lavado de activos, particularmente en la adquisición de propiedades y las transferencias bancarias destinadas a ocultar al verdadero beneficiario de los bienes.

El expediente indica que, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, fruto de la relación sentimental con Fausto, habría ganado su confianza hasta convertirse en administradora y prestanombre para la adquisición de apartamentos comprados por el narcotraficante en sociedad con su hermano Yovani.

Cristian George del Rosario, alias Bebo, hijo de Fausto Candelario Ortiz, figura en el expediente como socio y administrador de Inversiones Candelario, empresa que presuntamente utilizada para administrar y movilizar dinero, así como para adquirir, administrar y convertir propiedades, dando apariencia de legalidad a las operaciones de narcotráfico. El expediente señala que Fausto también colocaba bienes a nombre de su hijo, específicamente inmuebles y vehículos.

Alexander Algenis Candelario del Rosario es señalado por el Ministerio Público como socio de Inversiones Candelario, empresa desde la cual se administraban y movilizaban recursos, además de realizar operaciones de adquisición, administración y conversión de propiedades para dar apariencia lícita al dinero proveniente del narcotráfico.

Ryan Spencer del Rosario, hijo de Fausto Candelario Ortiz (Pacha), también figura como socio de Inversiones Candelario. Según el expediente, tanto él como otros integrantes de su entorno familiar eran utilizados para poseer y administrar bienes, así como para ocultar o encubrir propiedades del narcotraficante, entre ellas apartamentos, casas, vehículos y empresas, como parte de las actividades de lavado de dinero.

Ángel Miguel Alfonso Guerrero, alias Miguelito y/o "el Sobrino", supuestamente actuaba bajo las órdenes de Fausto y tenía a su cargo la administración de la empresa Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, específicamente de la sucursal principal de Higüey. Según el expediente, su función era ocultar el origen ilícito del dinero que ingresaba a la compañía.

Juan Manuel Reyes Candelario, alias "el Sobrino", es señalado por supuestamente movilizar grandes cantidades de dólares en efectivo, producto de las ganancias de las operaciones de narcotráfico de Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco, el Hombre y/o Franklin).

Miguel Guerrero Cedeño, alias Mune, presuntamente poseía, ocultaba y administraba bienes de Fausto Candelario Ortiz, además de servir como intermediario para encubrirlos, específicamente dinero en efectivo.

Fernando Guzmán Ventura y María Teresa Eutate Hilario de Rodríguez, según el expediente colaboraban con la organización como power brokers (intermediarios de poder), específicamente en la entrega del dinero producto del pago de la droga traficada hacia Estados Unidos y Puerto Rico.

César Augusto Rodríguez Severino, alias Dondy, presuntamente poseía y administraba bienes, además de servir como intermediario para ocultar el origen ilícito del dinero obtenido por Fausto Candelario Ortiz, mediante la "inyección de capital en sus empresas" para dar apariencia de legalidad a esos recursos.

Publio Ramón Pión Guerrero , según el Ministerio Público poseía y administraba bienes de Fausto Candelario Ortiz. Agrega que también, por instrucciones del supuesto narcotraficante, colaboraba activamente en el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente del narcotráfico, con el propósito de dificultar su rastreo financiero.

Los operadores logísticos

Otro de los integrantes de la presunta red es Marcial Castillo, alias Chacabana y/o Shaky, señalado por las autoridades como la persona de mayor confianza de Fausto para el transporte terrestre de los cargamentos que ingresaban al país por las zonas de Bayahíbe y Boca de Chavón.

Su función consistía en trasladarlos hacia centros de acopio ubicados en el municipio de Miches, provincia El Seibo, entre otros lugares.

El documento indica que, también movilizaba el dinero correspondiente al pago de la droga y era utilizado para lavar activos de la estructura, incluida la adquisición de inmuebles y otros bienes.

Wander Alberto Núñez Mercedes (Philip) es señalado por el Ministerio Público como la persona de "mayor confianza" de Yovani. Colaboraba activamente en la movilización del dinero producto del pago de las drogas y administraba sus propiedades, según la solicitud de medida de coerción.

Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias Willy Pacha, quien figura como regidor de Higüey, es señalado por el órgano persecutor como exraso de la Policía Nacional, dado de baja por mala conducta y persona de extrema confianza de Fausto, señalado como líder de la organización.

De acuerdo con el expediente, Willy fue chofer y miembro del equipo de seguridad del supuesto líder de la organización. Además, realizaba operaciones de narcotráfico y lavado de activos y movilizaba grandes cantidades de dinero.

El Ministerio Público señala que Willy mostró interés por la política y recibió el respaldo de Fausto, a quien llamaba su "patrón". El documento refiere que la organización buscó votos y "repartió dinero" para que resultara electo.

Como muestra de la relación de confianza entre ambos, el expediente indica que Willy llamaba "padre" a Fausto, mientras que este lo identificaba como su "hijastro".

Gustavo Adolfo Carpio Calderón es señalado por las autoridades como administrador general de los bienes de Fausto, con pleno conocimiento de sus actividades de narcotráfico. Según el expediente, se encargaba de cambiar en el sistema financiero el dinero en efectivo, en dólares, recibido como pago por las drogas.

Además, agrega que, dentro de la red se desempeñaba como gerente general de todas las sucursales de la empresa Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, S.R.L., dedicada al negocio inmobiliario y a los préstamos de dinero, recursos que, según el Ministerio Público, provenían de las operaciones de narcotráfico.

El órgano persecutor sostiene que Gustavo también operaba como "casa de cambio" sin contar con la licencia correspondiente.

Colaboradores de la estructura

Otro de los imputados es Teodoro Castillo, alias Adriano, exjuez del Distrito Judicial de La Altagracia, desvinculado por faltas graves. Presuntamente, utilizó su función como abogado y notario para asistir, asesorar, facilitar y colaborar con los cabecillas y miembros de la organización criminal implicados en narcotráfico y lavado de activos, con el propósito, según las autoridades, de eludir la persecución de las autoridades y ocultar a los verdaderos beneficiarios de los bienes de los imputados.

El Ministerio Público dice que también colaboraba en la elaboración de documentación relacionada con las actividades de lavado de activos vinculadas a Inversiones Candelario, propiedad de Fausto Candelario Ortiz, y de su entorno familiar más cercano. Entre los documentos se encontraban préstamos, hipotecas simuladas e inversiones inmobiliarias, entre otros.

Fernando de Jesús Concepción (Pepe y/o el Gordo) es señalado como jefe logístico de Yovani. Presuntamente, se encargaba de coordinar, planificar y ejecutar el transporte en las operaciones de narcotráfico, desde la recepción de la droga procedente de Colombia hasta su colocación a bordo de una lancha para enviarla desde el litoral costero de Miches hacia Puerto Rico.

De acuerdo con las autoridades, también brindaba seguridad a los colombianos que viajaban para supervisar la droga enviada desde ese país suramericano.

El documento indica que Diofrendy Domingo Reyes Cabrera, bajo las instrucciones de Yovani y la supervisión de Fernando de Jesús Concepción, cumplía funciones logísticas relacionadas con la coordinación del reclutamiento y la convocatoria de las personas encargadas de brindar seguridad marítima.

El expediente señala que Diofeyni Reyes Morel y Rafaelin Vásquez Mercedes se encargaban de movilizar y transportar en caballos los cargamentos de droga cuando iban a ser enviados desde el litoral costero en Miches, hacia Puerto Rico.

Asimismo, señala a Adolfo Sánchez de Aza (Tolete y/o Moreno), quien, según el Ministerio Público, bajo las instrucciones directas de Yovani, recibía la droga procedente de Colombia, la almacenaba, contabilizaba y preparaba en los centros de acopio ubicados en trabas y fincas de Miches.

Manolo Javier Cedeño Silvestre (Genaro y/o Ramón), como miembro de la presunta red, supuestamente se desempeñaba como chofer y encargado de seguridad de Yovani. Operacionalmente, también trabajaba como ayudante de Fernando de Jesús Concepción y figuraba entre los principales conductores de los vehículos utilizados para transportar los cargamentos de droga.

Agustín Mercedes Trinidad (Robertico), es señalado como trabero y administrador de la traba y el encatadero de Yovani, lugares utilizados -según el Ministerio Público- como centros de acopio de narcóticos de la estructura criminal. Su función consistía en recibir y almacenar las sustancias cuando llegaban al municipio de Miches, provincia El Seibo.

Tambien figura como supuesto integrante de la estructura, Andis Terrero, exmiembro de la Armada de la República Dominicana (ARD) y del M-2, presuntamente aprovechaba su posición en la División de Inteligencia Naval para proporcionar a la organización información, asesoramiento, protección y seguridad, con el propósito de facilitar las operaciones de salida de embarcaciones hacia Puerto Rico.

Coerción

Por este caso, el Ministerio Público arrestó a 22 personas.El tribunal de La Altagracia fijó para este lunes, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.