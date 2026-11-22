Los nuevos miembros del Ministerio Público que se graduaron en una actividad encabezada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA )

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, encabezó la graduación 138 nuevos fiscales, 121 abogados defensores de víctimas y nueve especialistas en diversas áreas, a los que llamó a trabajar cada día inspirados por la vocación de servir y de hacerlo con honestidad y con calidad.

Sostuvo que, como nuevos miembros del Ministerio Público, los graduados deben ser garantes del Estado de derecho y entender que eso significa sacrificios, objetividad, honestidad, empatía, y estar siempre orientado a resultados.

Los 138 nuevos fiscales, los 121 abogados defensores de víctimas y los otros nueve de diferentes áreas fueron graduados por Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante la ceremonia fueron entregados certificados a fiscalizadores que ejercerán funciones en diferentes distritos judiciales del país, así como a integrantes del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

También de maestrías en Ciencias Penales para la Función del Fiscalizador, Especialidad en Derechos y Defensa Legal de las Víctimas, Análisis e Investigación Criminal, Victimología Aplicada, Gestión Administrativa del Ministerio Público y de Derecho Procesal Administrativo, según una comunicación de prensa de la Procuraduría General.

"Ustedes son un sueño hecho realidad y una meta que el Consejo Superior del Ministerio Público se propuso y que algunos entendían que no iba a ser posible, que en tan poco tiempo tuviésemos 37 oficinas (de defensores de víctimas) en los 37 distritos judiciales de República Dominicana y todos ustedes hoy especialistas", dijo.

Resaltó que al menos cuatro países le han pedido al Ministerio Público que los ayude a implementar ese modelo.

Reynoso sostuvo que la víctima no podía seguir siendo un sujeto procesal de segunda categoría, al destacar que "nuestra Constitución le pone al Ministerio Público la misión de proteger los derechos de las víctimas".

Cada caso es vidas, familias que esperan respuestas

La procuradora general recordó a los nuevos miembros del Ministerio Público que "detrás de cada caso no hay un simple número. Un caso no es un registro, ni un legado de folios. Hay historias, vidas, familias que esperan respuesta".

Durante el acto, las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard, quien destacó que la escuela ha asumido como una prioridad democratizar el acceso y la capacitación, procurando que las oportunidades de formación lleguen a los distintos territorios a nivel nacional.

"Y los resultados hablaron por sí mismos: alcanzando a 1,027 participantes, equivalente a una cobertura nacional del 95.62 %. Estas cifras reflejan un esfuerzo de coordinación académica y territorial de gran importancia", resaltó.

Indicó que, de los 268 graduados, 188 son mujeres, para un 70 %, y 80 son hombres, que representan el 30 %.