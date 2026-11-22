Según el Ministerio Público, el rol del exjuez Teodoro Castillo, alias Adriano, quien actualmente es notario, era asesorar a los cabecillas de la presunta red de narcotráfico para que eludieran la persecución de las autoridades. ( IMAGEN FACILITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO )

Entre los 22 detenidos por la presunta red de narcotráfico desmantelada en Operación Rompeolas, figura el actual abogado notario Teodoro Castillo, alias "Adriano", exjuez del Distrito Judicial de La Altagracia y desvinculado del Poder Judicial por "faltas graves".

Según la solicitud de medida de coerción, Castillo fue apartado del Poder Judicial por favorecer a seis extranjeros acusados de narcotráfico y lavado de dinero de nombres Leone Ghhirardato, Seddik Abdemadek, Thomas Ninhaus, Dragoslav Yllic, Tony y Dejean Trisic.

De acuerdo con la acusación, Castillo "es un sujeto obligado del sector no financiero que utiliza su rol de abogado notario para asistir, asesorar, facilitar y colaborar con los cabecillas y miembros de esta organización criminal", de Operación Rompeolas.

Su papel, según el Ministerio Público, era diligenciar la manera en cómo se podía "eludir la persecución de las autoridades ocultando el real beneficiario de los bienes de los imputados Fausto Candelario Ortiz, Yovani Candelario Ortiz y otros miembros de la organización criminal".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/22/fausto-candelario-ortiz-bb7bb74d.jpg Fausto Candelario Ortiz, a quien se señala como el líder de la presunta red de narcotráfico y con una trayectoria en ese mundo de más de 20 años. (IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO)

Fausto Candelario es señalado como "líder principal y máxima autoridad" del grupo de apresados por tráfico y comercialización de las más de siete mil toneladas de cocaína que entraban y salían del territorio dominicano anualmente.

"Traficaron cientos de kilos de cocaína (aproximadamente 7,000 anuales) hacia Puerto Rico, movilizando aproximadamente 140 millones de dólares anuales producto de esa actividad", agrega el Ministerio Público en su acusación.

Financiaba políticos

Otros de los detenidos es el regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez. A la red liderada por Fausto Candelario Ortiz alias "Pachá", se le señala también de financiar campañas político-partidarias a los fines de garantizar impunidad y protección.

El presunto líder tiene una trayectoria de "más de veinte (20) años de experiencia en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos, delegando funciones ejecutivas a manos de su hermano Yovani Candelario Ortiz alias "Pachasito", "Caco", "el Hombre" y/o "Franklin", agrega el órgano acusador.

La cercanía con los políticos que se menciona eran "directas e indirectas con diputados, regidores y otros actores de poder".

Coerción será este lunes

El Juzgado de Atención Permanente de La Altagracia conocerá este lunes, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra las 22 personas detenidas.

Como parte de la operación, ejecutada el pasado jueves por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las autoridades realizaron 65 allanamientos simultáneos en La Altagracia, El Seibo, Duarte, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

El despliegue involucró a más de 80 fiscales y unos 650 agentes de la DNCD y miembros de la Policía Nacional.

A los 22 detenidos, divididos en 17 hombres y cinco mujeres, los distribuyeron en dos destacamentos policiales de Higüey.

Al grupo se le imputa recibir cargamentos de drogas procedentes de La Guajira, Colombia, y trasladarlos desde las costas dominicanas hacia Puerto Rico, con destinos finales a Estados Unidos y Europa.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado complejo. También reportó la ocupación de bienes y valores por 3,112,639,600 pesos.