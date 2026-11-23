Fue aplazada para el viernes 4 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra los 22 imputados en la Operación Rompeolas, investigados por su presunta vinculación con una estructura de narcotráfico internacional y lavado de activos.

La jueza Francis Reyes Diloné, de la Oficina de Atención Permanente de la Altagracia, dispuso el aplazamiento de la audiencia a solicitud de las defensas de los imputados, que solicitaron más tiempo para conocer la acusación que les hace el Ministerio Público.

Al ofrecer declaraciones a la salida del tribunal, el abogado Emmanuel Rivera, representante del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, informó que solicitó a la magistrada que se requiriera información sobre las cuentas bancarias de su representado, luego de que, según explicó, este acudiera personalmente al Banco de Reservas y le informaran que sus cuentas de ahorro y corriente estaban bloqueadas.

Rivera indicó que el tribunal dispuso que la Superintendencia de Bancos suministre las informaciones correspondientes sobre las cuentas del regidor.

Asimismo, sostuvo que la defensa procurará demostrar el origen lícito de los recursos económicos manejados por Zorrilla Domínguez, al argumentar que se trata de una persona que ha trabajado en instituciones del Estado dominicano y también en Estados Unidos.

Cuestiona acceso a las pruebas y defiende a sus representados

De su lado, el abogado José Alfredo Javier, representante de Adriano Castillo y de una mujer identificada como Rosanna, cuestionó las condiciones en que se desarrolló el proceso y aseguró que a la defensa técnica se le dificultó el acceso a las pruebas de descargo.

Según explicó, pese a que el proceso había contado con 106 horas para su preparación, los abogados solo tuvieron acceso durante cinco minutos a las informaciones suministradas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), situación que calificó como una limitación para ejercer adecuadamente la defensa.

Javier también criticó lo que describió como un "fusilamiento público" contra sus representados, al considerar que se han difundido señalamientos que afectan su reputación sin que, según sostuvo, exista una vinculación contundente con los hechos investigados.

En el caso del exjuez Adriano Castillo, de 74 años, destacó su trayectoria social y moral en la provincia La Altagracia y cuestionó que se le relacione con una situación administrativa que, afirmó, no guarda relación con los hechos de narcotráfico investigados.

En cuanto a Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio, resaltó que es una mujer trabajadora, abogada y empresaria, y sostuvo que sus bienes tienen respaldo documental y sucesoral. También cuestionó que se utilicen relaciones sentimentales anteriores para establecer supuestos vínculos delictivos, al señalar que haber mantenido una relación con una persona hace aproximadamente 20 años no convierte a alguien en cómplice de sus actuaciones posteriores.

El abogado insistió en que los señalamientos deben ser examinados en los tribunales y no convertirse en motivos para estigmatizar públicamente a sus representados.

Antecedentes

La Operación Rompeolas fue ejecutada el pasado 19 de noviembre por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mediante 65 allanamientos simultáneos en distintas localidades del país, para desmantelar una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos.

Según las investigaciones, la estructura recibía cargamentos de drogas procedentes de Colombia y los trasladaba desde territorio dominicano hacia Puerto Rico, con destino final a Estados Unidos y Europa.

Entre los arrestados figuran el regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como "Willy Pacha". Las autoridades también reportaron la ocupación de bienes y recursos valorados en más de 3,112 millones de pesos.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra los 22 imputados y que el proceso sea declarado complejo.