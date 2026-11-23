Agentes de la Policía y la DNCD durante el traslados de los detenidos en la Operación Rompeolas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Distrito Judicial de La Altagracia aplazó para el próximo miércoles, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de una acción constitucional de habeas corpus presentada a favor del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, detenido durante la Operación Rompeolas.

La información fue ofrecida por el abogado Emmanuel Rivera, representante legal del edil, quien explicó que el Ministerio Público solicitó el aplazamiento para garantizar la presencia de Sourelly Jáquez, señalada como encargada de la investigación. Asimismo, los abogados de la parte policial solicitaron tiempo para preparar sus medios de defensa.

Rivera indicó que el juez acogió las solicitudes y fijó la continuación de la audiencia para el miércoles.

De acuerdo con el relato ofrecido desde el tribunal, el Ministerio Público estuvo representado por el abogado Yehuri Rodríguez, quien también pidió el aplazamiento para que la Procuraduría Especializada estuviera representada en el conocimiento de la acción y para garantizar el conocimiento de la notificación correspondiente.

La audiencia fue conocida ante el magistrado Edwis Andrés Rijo Delgado.

Defensa prevé aplazamiento de medida de coerción

El abogado Emmanuel Rivera adelantó que la audiencia de medida de coerción pautada para las 2:00 de la tarde de este lunes también sería aplazada, debido a que la mayoría de los abogados de la defensa no estaban preparados para conocer el proceso.

Explicó que existía un consenso entre los representantes legales para solicitar tiempo adicional, a fin de preparar sus respectivos documentos y medios de defensa.

Según sus declaraciones, la audiencia podría ser reprogramada, aunque al momento de ofrecer sus declaraciones todavía no existía una decisión judicial sobre ese aplazamiento.

El origen del habeas corpus

La acción constitucional fue interpuesta por la defensa de Willy Manuel Zorrilla Domínguez para cuestionar la legalidad de su detención, bajo el argumento de que las autoridades habrían incumplido el plazo de 48 horas establecido en la Constitución dominicana para presentar a una persona privada de libertad ante la autoridad judicial competente.

Los abogados Emmanuel Rivera Rodríguez, Moisés Torres Pión y Juan Pablo Polo Cedeño habían informado previamente que depositaron la acción para que se examinara la legalidad de la privación de libertad del regidor.

La defensa sostiene que los traslados del detenido entre distintas demarcaciones no suspenden ni reinician el plazo constitucional. También solicitó que, de comprobarse una detención sin fundamento jurídico válido, se ordene su puesta en libertad.

La acción se fundamenta, entre otras disposiciones, en los artículos 40 y 71 de la Constitución dominicana, que protegen la libertad y seguridad personal y establecen la garantía del habeas corpus.

Zorrilla figura entre los 22 detenidos en la Operación Rompeolas, investigación mediante la cual el Ministerio Público desmanteló una presunta estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos.