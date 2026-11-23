El regidor Willi Zorrilla es conducido bajo custodia policial durante el proceso judicial por su presunta vinculación con el caso Rompeolas. ( CAPTURA DE VIDEO )

El regidor implicado en el caso Rompeolas, Willi Zorrilla, afirmó que se encuentra "secuestrado" y aseguró que el proceso judicial en su contra responde a intereses políticos y constituye un espectáculo mediático.

"Me tienen secuestrado, esto es por el poder político, esto es un show mediático", expresó Zorrilla durante su traslado en medio del proceso judicial por el caso Rompeolas, mediante el cual, el Ministerio Público dice que desmanteló una red de narcotráfico y lavado de activos, principalmente en la provincia La Altagracia.

Mientras tanto, su madre, Esperanza Domínguez, defendió la inocencia de su hijo y rechazó las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, al asegurar que este ha trabajado desde los siete años para contribuir al sustento de sus padres y hermanos.

"Mi hijo es un muchacho que ha trabajado desde que tenía siete años. Está trabajando para darle sustento a su madre, a su padre y a sus hermanos. Yo pienso que mi hijo es inocente", manifestó Domínguez, visiblemente afectada por la situación.

La mujer también cuestionó las informaciones contenidas en el expediente sobre el patrimonio que se atribuye a su hijo. Explicó que la vivienda donde reside y dos establecimientos comerciales mencionados en las acusaciones no son de su propiedad.

"Eso es alquilado. Él paga alquiler ahí. Mi hijo no tiene casa", sostuvo, al explicar que uno de los negocios ya pertenecía a la esposa de Zorrilla cuando ambos se conocieron, por lo que aseguró que su hijo no lo estableció con recursos provenientes de las actividades que se le atribuyen.

Domínguez insistió en que las acusaciones contra su hijo son falsas y expresó su confianza en que se hará justicia.

Defensa cuestiona las pruebas del Ministerio Público

Emmanuel Rivera, abogado del regidor Willi Zorrilla, rechazó las imputaciones presentadas por el Ministerio Público y aseguró que su representado está incluido en el proceso por su condición de político y regidor.

Rivera sostuvo que la fiscal encargada de la investigación, cuya identidad fue mencionada en las declaraciones como Sourelly Jáquez, en lugar de perseguir delitos está persiguiendo personas. Asimismo, afirmó que las declaraciones contenidas en la solicitud de medida de coerción no están respaldadas por pruebas.

El jurista negó que Zorrilla haya recibido financiamiento ilícito para su campaña electoral o que haya recibido o entregado 165 mil dólares, como, según indicó, establece la investigación.

"Una cosa es un relato fáctico hecho en escritorio y otra cosa son las pruebas de esos hechos que se le imputan al regidor", expresó.

También cuestionó que el Ministerio Público lo identificara como chofer, al señalar que esa conclusión habría sido sustentada en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, en la que aparece vestido con traje y corbata. En ese sentido, aclaró que Zorrilla es abogado en ejercicio.

El representante de la defensa agregó que al regidor no se le ocupó arma de fuego y aseguró que no existen elementos que lo comprometan con los hechos delictivos investigados.

Rivera pidió a los medios de comunicación revisar de manera íntegra el expediente y las pruebas depositadas por el Ministerio Público antes de divulgar las imputaciones relacionadas con el supuesto financiamiento ilícito de la campaña electoral de Zorrilla.

"Una cosa es escribir y otra cosa es probar", enfatizó.

Aplazan audiencia para el miércoles

En relación con el desarrollo del proceso judicial, Rivera informó que la audiencia por el recurso de habeas corpus que solicitaron fue aplazada para el miércoles a las 9:00 de la mañana, luego de que el Ministerio Público solicitara la presencia de la encargada de la investigación, mientras que los abogados del encargado de la Policía pidieron tiempo para preparar sus medios de defensa. Explicó que el juez acogió ambas solicitudes y fijó la continuación de la audiencia para la fecha indicada. En tanto, la audiencia de solicitud de medida de coerción a los implicados en el caso fue aplazada para el 4 de diciembre.

Manifestaciones de apoyo

Mientras se desarrollaba el proceso judicial, varias personas acudieron a manifestar su respaldo a los implicados en el caso, entre ellas personas vinculadas a la organización "Veneficio", quienes reclamaron su puesta en libertad.

Uno de los manifestantes, identificado como Bienvenido, explicó que acudió al lugar para expresar su solidaridad con los integrantes de esa entidad, a quienes atribuyó haber ayudado a personas de escasos recursos, especialmente con la compra de medicamentos.

Indicó que entre los beneficiarios hay adultos mayores que no cuentan con recursos suficientes para adquirir sus recetas médicas, por lo que destacó la asistencia que, según dijo, reciben de los integrantes de la organización.

"Queremos que los suelten. Eso es lo que queremos", expresó Bienvenido, quien aseguró que permanecía en el lugar desde horas de la mañana en apoyo a los involucrados.

El hombre también relató que ha recibido ayuda de personas vinculadas a "Veneficio" en momentos en que no tenía alimentos, razón por la que decidió acompañarlos durante el desarrollo del proceso.