El exprocurador general Jean Alain Rodríguez durante un receso en la audiencia de este lunes 23 de noviembre de 2026, en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Las defensas del exprocurador general Jean Alain Rodríguez y de otros acusados volvieron a plantear este lunes el mismo incidente que provocó la recusación de las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, un choque que mantiene frenado desde hace casi un mes el juicio por presunta corrupción administrativa de más de 6,000 millones de pesos.

Tras la confirmación de las magistradas por la Corte de Apelación la semana pasada, el tribunal intentó retomar el conocimiento del fondo del juicio. Sin embargo, los abogados Ybo René y Manuel Sierra, representantes del exsubdirector financiero de la Procuraduría Alfredo Alexander Solano, pidieron a las juezas reconsiderar la decisión que motivó la recusación. A ese pedido se sumaron las defensas de Ramón Lucrecio Burgos Acosta y de Jean Alain Rodríguez.

El origen del pulso estuvo en los plazos. Las juezas Yissel Soto (presidenta), Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López habían dado tres días a las defensas para responder a su decisión de diferir el fallo de 21 incidentes. Los abogados rechazaron el plazo de los tres días y exigieron seis, alegando que ese es el tiempo fijado por la ley en los procesos complejos.

En vez de extender a seis días, como solicitaban las defensas, las juezas disminuyeron de tres a solo un día para que los abogados presentaran sus respuestas de forma oral, argumentando las magistradas que lo que correspondía era que las presentaran en audiencia ese mismo día, pero que finalmente otorgaron 24 horas de "gracia" no porque la normativa se los exigiera.

La negativa provocó que los abogados Ybo René y Manuel Sierra, de Alfredo Alexander Solano, y Rafael Antonio Pacheco Paulino, Dionisio Modesto Caro y Pedro Eugenio Cordero Ubri, representantes de Burgos Acosta recusaran a las tres juezas, lo que la corte les rechazó.

Toda la mañana de este lunes solo se discutió de nuevo la petición de aumentar a seis días el plazo para responder la postergación del fallo de los 21 incidentes y que tienen que ver con exclusión de pruebas que hacen los acusados.

Primero, el tribunal denegó la reconsideración por considerarla que "oposición sobre oposición no procede" por lo que la calificaron "sin sustento legal".

Ante un recurso de oposición a esa decisión, en el que se solicitaba al tribunal retractarse, las juezas rechazaron por "no haber variado los motivos que dieron origen a la decisión.

La Pepca pidió sancionar abogados

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) Mirna Ortiz, solicitó sancionar por litigación temeraria a los abogados porque "no quieren acatar la decisión del tribunal", lo que consideró como "altamente desleal".

La solicitud de Ortiz fue rechazada por las magistradas quienes advirtieron que los abogados podrían ser sancionados si observan "cualquier situación contraria al ejercicio del derecho".

El tribunal recesó el juicio hasta el próximo lunes 30 de este mes.

La acusación

El proceso judicial al exprocurador general lleva en los tribunales más de cinco años y es uno de los primeros sometidos luego de que este dejara de ser funcionario, pero se mantiene trabado en la fase del juicio de fondo, el cual debe concluir con una sentencia, ya sea de absolución o condena.

En esa etapa, además de Jean Alain Rodríguez, se enfrentan otros altos exfuncionarios del área administrativa de la Procuraduría General, también contratistas, los que suman en su totalidad 16 personas físicas acusadas.

A Rodríguez se le imputa de crear el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario para sacar beneficio político y económico para una posible candidatura, en cuyo proyecto, según el Ministerio Público, se adjudicaron las construcciones de cárceles de "manera fraudulenta, sin excepción" por medio de "la extorsión" y los "sobornos".

Otras de las acusaciones que se le hacen al ex máximo representante del Ministerio Público es la de crear "una estructura delictiva de falsificación y usurpación de identidad de personas que figuran como accionistas y representantes" de empresas a las cuales se adjudicaba compra de alimentos para la cárcel.

"Entregaban en los distintos recintos penitenciarios alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no aptos para el consumo humano", asegura el Ministerio Público en su acusación.

Los demás acusados

Además de Jean Alain Rodríguez son acusados el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza; el exdirector administrativo, Jonnathan Rodríguez Imbert; la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado; el exencargado de Contabilidad, Rafael Antonio Mercedes Marte; y la la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones, Isis Tapia Stefanni.

También son acusados el exsubdirector financiero de la Procuraduría General, Alfredo Alexander Solano Augusto; Miguel José Moya, exasesor de comunicación estratégica del exprocurador general, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Francis Ramírez Moreno, Rafael Antonio Mercedes, Félix Antonio Rosario Labrada, Juan Asael Martínez, Alejandro Martín Rosa Llanes y Juan Asael Martínez.