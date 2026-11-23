Agentes policiales y civiles permanecen en los alrededores del Palacio de Justicia a la espera del desarrollo de la audiencia. ( DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA )

Un amplio despliegue policial, junto a la presencia de abogados y decenas de personas que han acudido en respaldo a los implicados, marcan este lunes el ambiente en el Palacio de Justicia Tomás Arévalo Cedeño, en Higüey, provincia La Altagracia, donde se espera el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en la operación Rompeolas.

Los abogados que representan a los imputados se mantienen a la espera de ingresar a la sala de audiencias, donde la magistrada Francis Y. Reyes Dilone conocerá la solicitud de medidas de coerción. Los juristas están siendo llamados uno a uno para acreditar su representación e identificar a los imputados que asisten legalmente.

Hasta el momento, dentro de la sala de audiencias únicamente se está desarrollando el proceso de identificación de los abogados y sus respectivos representados, conocido como dar calidad, por lo que todavía no ha comenzado la discusión de la solicitud de medidas de coerción.

En tanto, agentes policiales se encuentran desplegados tanto en el interior del Palacio de Justicia como en sus alrededores, donde mantienen presencia como parte del dispositivo de seguridad dispuesto durante el desarrollo del proceso.

Respaldo

Por otro lado, en las afueras del edificio judicial permanece una considerable cantidad de personas que han acudido para acompañar y mostrar su apoyo a los implicados, a la espera del desarrollo de la audiencia.

De acuerdo con el rol de audiencias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, el proceso contempla a 22 imputados, vinculados a presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de drogas, patrocinio y asociación de malhechores.

El expediente incluye imputaciones sustentadas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.

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