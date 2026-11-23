El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva que pesa sobre el exsupervisor de Servicios al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y otorgó un permiso los viernes al exdirector del Hospital de la Mujer, Marcelino Eusebio Figuereo, a quien hace tres meses se le impuso arresto domiciliario.

Figuereo y el exempleado de Senasa, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, forman parte del grupo de más de veinte imputados en la red que el Ministeri Público señala del fraude que asciende a más de 41 millones de pesos a la ARS estatal.

Al salir de audiencia, el fiscal litigante Alexis Piña declaró que el juez Raymundo Mejía concedió el permiso laboral de un día a la semana, "específicamente los viernes" al médico para ejercer su profesión y "dedicarle tiempo a su hijo" que tiene autismo.

Medidas judiciales

A esta presunta red, que también se le denominó operación Cobra 2.0-A, se vincula a un total de 22 médicos, de los cuales cinco están en prisión preventiva y 13 en arresto domiciliario.

A los facultativos se les señala de facturar al Senasa consultas y estudios especializados no ofrecidos a los afiliados.

Médicos imputados

Los cinco galenos que están en la cárcel Las Parras, que solo recibe hombres, y en Najayo Mujeres, son el ginecobstetra Juan Henry Poueriet, el ortopeda Wander Manuel Díaz Encarnación, la gastroenteróloga Isabel Heredia Vallejo y las cirujanas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y Laura Altagracia Santana Evangelista.

También guarda prisión preventiva Angeury Guzmán Vásquez, hermano del presunto líder de la alegada red, Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien está preso desde el pasado mes de abril.

Entre los que están en arresto domiciliario figuran los cirujanos generales Einstein Rafael Borromé Valdez, Rafael Mauricio Cabral González y Víctor Felipe Rodríguez García, así como los ginecoobstetras Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Además de Alexis Piña, el órgano acusador estuvo representado por la fiscal litigante Yudelka Holguín, quienes solicitaron mantener la medida de coerción a Figuereo y al exempleado de Senasa, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez, la cual fue acogida.