Previo a su encarcelamiento, Willy Pachá era regidor del municipio de Higüey, provincia La Altagracia. ( TOMADA DEL FACEBOOK DE WILLY MANUEL ZORRILLA DOMÍNGUEZ )

La Fiscalía sostiene que Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias "Willy Pachá", recibió el respaldo de una organización criminal para ganar las elecciones municipales. Antes de ocupar el cargo fue chofer y seguridad del presunto cabecilla de la red.

La organización de narcotráfico encabezada presuntamente por Fausto Candelario Ortiz, alias "Pachá", buscó votos y repartió dinero para favorecer la elección de Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias "Willy Pachá", como regidor de Higüey, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción de la Operación Rompeolas.

La Procuraduría Especializada Antidrogas sostiene que Zorrilla Domínguez, quien había trabajado como chofer y encargado de seguridad de Candelario Ortiz, recibió el respaldo de la estructura cuando comenzó sus actividades político-partidarias.

En la página 18 del expediente, los fiscales afirman que los integrantes de la organización "buscaron votos y repartieron dinero para que este ganara dichas elecciones".

La acusación señala que estas actividades fueron identificadas mediante comunicaciones entre el regidor y Wander Alberto Núñez Mercedes, alias "Philip", uno de los hombres de confianza de los hermanos Candelario Ortiz.

Según el documento, en esas conversaciones se coordinaban entregas de dinero relacionadas con el ahora funcionario municipal.

El Ministerio Público asegura que, después de resultar electo regidor, Zorrilla Domínguez mantuvo un perfil más discreto dentro de la presunta organización criminal.

De chofer y seguridad a regidor

Antes de ocupar un cargo electivo, Zorrilla Domínguez había pertenecido a la Policía Nacional, institución de la que fue desvinculado por mala conducta, según la Fiscalía.

Posteriormente, se convirtió en una persona de extrema confianza de Fausto Candelario Ortiz.

Además de conducir su vehículo y encargarse de su seguridad, el Ministerio Público le atribuye la movilización de grandes cantidades de dólares procedentes del narcotráfico.

Una de las operaciones descritas ocurrió el 5 de diciembre de 2022, cuando Fernando Guzmán Ventura, identificado como intermediario financiero de la organización, habría entregado 163,500 dólares a Candelario Ortiz a través de Zorrilla Domínguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-23-at-75932-am-9845c462.jpeg Willy Pachá aspiraba a reelegirse como regidor en las elecciones municipales de 2028. (TOMADA DEL FACEBOOK DE WILLY MANUEL ZORRILLA DOMÍNGUEZ)

Las interceptaciones telefónicas incluidas en la solicitud describen varias comunicaciones realizadas ese día para coordinar la entrega, con referencias a un restaurante de comida rápida y una estación de combustible en Boca Chica.

El expediente presenta esa operación como parte de las entregas de dinero procedentes del narcotráfico. No establece que los 163,500 dólares fueran destinados a financiar la campaña electoral.

La Fiscalía también sostiene que Candelario Ortiz adquirió un solar donde construyó cinco viviendas y colocó una de ellas a nombre de Esperanza Domínguez, madre del regidor.

En otra operación, el presunto cabecilla habría coordinado con el abogado Teodoro Castillo la transferencia de una vivienda a nombre de Zorrilla Domínguez.

Más de RD$14 millones en movimientos bancarios

La solicitud de coerción incorpora un análisis financiero del regidor que identifica 16 productos bancarios, entre cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito.

Una de las cuentas examinadas registró entradas por 14,210,834.20 pesos y salidas por 14,205,238.09 pesos entre enero de 2021 y mayo de 2026.

Más del 78 % de los movimientos de esa cuenta se concentró en 2024 y 2025.

El informe también identifica depósitos por 8,094,238.51 pesos, con operaciones individuales de hasta 900,000 pesos, además de transferencias recibidas por 3,069,300 pesos.

Estos movimientos financieros forman parte de la investigación, aunque su existencia no demuestra por sí sola que todos los recursos tengan procedencia ilícita.

Financiamiento político para conseguir protección

En su descripción de la estructura criminal, el Ministerio Público sostiene que Fausto Candelario Ortiz utilizaba recursos procedentes del narcotráfico para financiar campañas políticas y establecer relaciones con diputados, regidores y otros actores de poder.

Según la acusación, estas relaciones tenían como propósito obtener protección e impunidad para las operaciones de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

El caso de Zorrilla Domínguez es uno de los vínculos políticos que la Fiscalía describe de manera específica en la solicitud.

Sin embargo, el expediente no precisa cuánto dinero habría destinado la organización a su campaña, quiénes recibieron los recursos repartidos ni cuántos votos consiguió mediante ese respaldo.

Tampoco identifica, en el apartado que describe esos hechos, al partido político por el cual resultó electo.

Zorrilla Domínguez figura entre los 22 imputados contra quienes el Ministerio Público solicitó medidas de coerción en la Operación Rompeolas, una investigación sobre una presunta estructura dedicada al envío de cocaína desde República Dominicana hacia Puerto Rico y al lavado de las ganancias de esa actividad.