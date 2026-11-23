Agentes de la Policía Nacional a la espera de trasladar a los imputados de la Operación Rompeolas en la provincia La Altagracia. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los 22 imputados en la Operación Rompeolas fueron trasladados a centros de privación de libertad de la provincia La Altagracia, luego de permanecer bajo custodia policial tras su arresto durante los operativos realizados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

De acuerdo con las informaciones obtenidas, los 18 hombres fueron trasladados al nuevo Centro de Atención y Privación de Libertad de Higüey (CAPLIP-6), ubicado en Anamuya, mientras que las cuatro mujeres fueron llevadas al centro penitenciario de La Malena.

Proceso judicial en curso

El traslado se produce en medio del proceso judicial contra los 22 imputados, para quienes el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo.

La audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción fue aplazada para el próximo 4 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, luego de solicitudes de las defensas técnicas para disponer de más tiempo y examinar las pruebas depositadas por el órgano acusador.

La Operación Rompeolas fue ejecutada el pasado 19 de noviembre, mediante 65 allanamientos simultáneos, con la participación de más de 80 fiscales y alrededor de 650 agentes de la DNCD y la Policía Nacional.

El Ministerio Público dijo que desmanteló una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.

Los acusados

Por el caso son acusados: Fausto Candelario Ortiz, conocido como "Pacha o el Brother", señalado por el Ministerio Público como principal cabecilla de la organización, y de Yovani Candelario Ortiz (Pachasito, Caco o Franklin el Hombre), identificado como responsable de la coordinación operativa de la estructura.

Igualmente se imputa a María Del Rosario (Belkis), Marcial Castillo (Shaky o Chacabana), Cristian George Del Rosario (Bebo Pachá), Alexander Algenis Candelario Del Rosario (Alexander Pacha), Ryan Spencer Del Rosario, Yolanda Candelario Ortiz, Andrea Candelario Ortiz (Justina) y Wander Alberto Núñez Mercedes (Philip).

Las autoridades también acusan a Fernando De Jesús Concepción (Pepe y/o el Gordo), Diofrendy Domingo Reyes Cabrera, Diofeyni Reyes Morel, Tomás Aquino Manzueta De La Rosa (Pindo), Gustavo Adolfo Carpio Calderón, Teodoro Castillo (Adriano), Fernando Guzmán Ventura (Fernan) y Willy Manuel Zorrilla Domínguez (Willy Pachá). Además, contra Tauni Castillo Urbáez, Rosanny Amada Sarmiento Villavicencio (Rossy), Miguel Guerrero Cedeño (Mune) y Ángel Miguel Alfonso Guerrero (Miguelito o el Sobrino).