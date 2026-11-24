Fotografía de Alexis Medina Sánchez al salir de una audiencia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional aplazó para el 12 de enero la apelación a la sentencia que condenó a siete años a Alexis Medina y descargó a su hermana, Carmen Magalys.

La audiencia no pudo celebrarse debido a la incomparecencia de la imputada Libni Arodi Valenzuela Matos. Su representante legal manifestó que la ausencia se debía a que su defendida se encontraba "asistiendo a su hijo por motivos de salud".

También se prorrogó para dar oportunidad a que asistan los abogados Dorka Medina, Nassir Rodríguez y Francisco Taveras, quienes enviaron sustitutos.

En la fallida audiencia, la corte, presidida por Doris Josefina Pujols Ortiz, rechazó separar el recurso de apelación contra José Miguel Genao, quien administraba a la empresa Editorama, como propusiera su abogado Francisco Manzano.

Apelaciones y condenas

Manzano dijo que a Genao se le dificultaba viajar dos veces por semana para asistir a la Corte porque consiguió recientemente un trabajo en Punta Cana.

Explicó que Editorama fue cerrada y quedaron desempleados sus 276 trabajadores, incluido Genao.

Acusados y fiscales apelaron

La sentencia que condenó el año pasado a Alexis Medina a siete años y favoreció con la absolución de su hermana, fue apelada por el Ministerio Público que aspira a una pena de 20 años contra el hermano menor del expresidente Danilo Medina.

Los fiscales también solicitan que se condene a 10 años a Carmen Magalys Medina y a otros acusados descargados.

Asimismo, Alexis Medina impugnó su condena con la intención de que se le descargue de la acusación de sobornos, lavado de activos y asociación de malhechores.

Según el órgano persecutor, Medina recurrió a esos delitos para conseguir que instituciones del Estado contrataran a sus empresas como suplidoras de bienes y servicios.