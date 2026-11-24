Una persona sufre una emergencia médica durante una reunión entre amigos, pierde el conocimiento y queda incapacitada para pedir ayuda. ¿Qué responsabilidad penal podrían tener quienes la acompañan si no actúan oportunamente y esta fallece?

El nuevo Código Penal de la República Dominicana, instituido mediante la Ley 74-25, contempla sanciones para quienes, mediante una conducta negligente o la omisión de una acción que estaban obligados a realizar, causen la muerte de otra persona, aun cuando no hayan tenido la intención de provocarla.

La legislación establece distintos grados de responsabilidad, dependiendo de las circunstancias, el conocimiento del peligro, la obligación de prestar asistencia y las consecuencias de no hacerlo.

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La responsabilidad penal por no actuar

El artículo 12 del Código Penal establece la figura jurídica de la comisión por omisión. Esta permite atribuir responsabilidad penal a una persona que, teniendo el deber y la posibilidad de evitar un resultado delictivo, no actúe para impedirlo.

Entre las circunstancias contempladas por la legislación figuran la existencia de una obligación legal o contractual de protección, una relación estrecha entre las personas, haber asumido voluntariamente el cuidado de alguien o haber generado previamente una situación de riesgo.

La disposición permite examinar la conducta de quienes, sin haber provocado directamente una emergencia médica, tenían la obligación y la posibilidad de intervenir para evitar sus consecuencias.

Sin embargo, la presencia de una persona en el lugar de los hechos no constituye, por sí sola, una infracción penal.

Sanciones por muerte por negligencia

Hasta cinco años por causar una muerte por negligencia

El artículo 112, relativo a los atentados culposos contra la vida, establece penas de dos a tres años de prisión para quienes causen la muerte de otra persona por torpeza, imprudencia, inadvertencia o negligencia.

La sanción incluye una multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

La pena aumenta de tres a cinco años de prisión cuando la persona conoce las consecuencias que podrían derivarse de su conducta negligente y, pese a ello, provoca la muerte de otra.

En una emergencia médica, la investigación tendría que determinar si las personas involucradas conocían la gravedad de la situación, qué posibilidades tenían de intervenir y si su conducta contribuyó al fallecimiento.

Abandono de personas adultas

El Código Penal dedica una sección al abandono de personas adultas que no pueden protegerse por sí mismas.

El artículo 155 establece penas de uno a dos años de prisión y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para quien abandone a una persona adulta incapacitada para valerse por sí misma, cuando tenga la obligación de vigilarla o cuidarla.

Si como consecuencia del abandono la víctima sufre lesiones, mutilaciones o una incapacidad permanente, el artículo 156 establece penas de dos a cinco años de prisión.

Cuando el abandono provoca la muerte, la sanción aumenta de cinco a diez años de prisión mayor, acompañada de una multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

La aplicación de estas disposiciones a una persona que pierde temporalmente el conocimiento dependerá de las circunstancias del hecho y de la existencia de una obligación de cuidado.

¿Es delito no llamar al 911?

El Código Penal no tipifica específicamente como delito el hecho de no llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

No obstante, una demora injustificada en solicitar asistencia médica podría adquirir relevancia penal si se demuestra que existía un deber de actuar, que la persona estaba en condiciones de hacerlo y que su omisión contribuyó al fallecimiento.

Para establecer esa responsabilidad serían relevantes los testimonios, los registros telefónicos, las grabaciones de seguridad, los informes médicos y el tiempo transcurrido entre la aparición de los síntomas y la prestación de asistencia.

También sería necesario determinar, mediante evaluaciones periciales, si una intervención oportuna habría podido evitar la muerte.

Que una emergencia médica tenga un origen natural no excluye necesariamente la responsabilidad penal de terceros. Esta dependerá de si sus acciones u omisiones contribuyeron al desenlace fatal y de las obligaciones que tenían frente a la víctima.