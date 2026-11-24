Teodoro Castillo, conocido como Adriano, quien figura entre los investigados en el marco de la operación Rompeolas. ( FOTO CEDIDA A DL. )

El Colegio Dominicano de Notarios, filial La Altagracia, manifestó su preocupación por el respeto a los derechos fundamentales del licenciado Teodoro Castillo, conocido como Adriano, quien figura entre los investigados en el marco de la operación Rompeolas.

Mediante una declaración emitida por su presidente, el doctor Héctor Manuel Solimán Rijo, la entidad expresó que, sin desconocer ni cuestionar las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, considera indispensable que durante todo el proceso se garanticen el respeto a la Constitución, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

El gremio sostuvo que toda persona sometida a una investigación o proceso judicial debe contar con las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano, en consonancia con los principios que rigen un Estado social y democrático de derecho.

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Garantías constitucionales

Asimismo, recordó que el artículo 69 de la Constitución dominicana consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, mientras que el artículo 14 del Código Procesal Penal establece el principio de presunción de inocencia. Según indicó, estas garantías deben prevalecer en cada etapa de una investigación judicial.

El Colegio Dominicano de Notarios, filial La Altagracia, aclaró que su postura no busca interferir en las actuaciones de las autoridades ni en el curso de las investigaciones, sino llamar a que estas se desarrollen con apego a la legalidad, el respeto a la dignidad humana y las garantías que amparan a todas las personas.