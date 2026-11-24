Nubia Sarita Báez narró a Diario Libre que está cansada de asistir al tribunal en busca de justicia por la estafa piramidal de la cual fue víctima en Investor Winner. ( DIARIO LIBRE/ESTERLIN ROSA )

La lentitud crónica de la justicia dominicana erosiona el interés ciudadano en los casos de corrupción administrativa sometidos hace seis años. Los expedientes anteriores a 2020 que siguen abiertos apenas se mencionan. La demora también pesa sobre las víctimas de grandes estafas que aguardan una sentencia y sobre quienes esperan juicio en prisión preventiva.

La Suprema Corte de Justicia atribuye la duración indefinida de los procesos a la "enmarañada estructura del sistema judicial" y a la "multiplicidad de acciones y vías recursivas". En los tribunales, esa demora se traduce en audiencias que se aplazan una y otra vez, a veces después de horas de espera.

Dos estafas y casi 1,000 afectados

Nubia Sarita Báez, afectada por un millón de pesos en el fraude piramidal de Investor Winner, ha llegado a dormirse apoyada en dos bancos de una sala repleta de imputados, víctimas, fiscales y abogados. Dice que cada vez que acuden al Palacio de Justicia lo hacen "de balde" porque el juicio no arranca.

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conoce ese expediente y el de la Operación Nido, una presunta estafa inmobiliaria en la que se ofertaban falsos proyectos de apartamentos, principalmente a dominicanos residentes en el extranjero que invirtieron sus ahorros. Los dos casos suman casi 1,000 afectados, entre ellos numerosos adultos mayores.

Según las víctimas, el tribunal suele convocarlas a las 9:00 a.m, pero la audiencia comienza en la tarde y a menudo termina aplazada.

Entre las causas figuran los fallos en las notificaciones, la falta de traslado de los imputados, recusaciones de jueces, licencias médicas y las renuncias de abogados, algunas con el juicio de fondo tan avanzado que obligan a reiniciarlo.

Báez y otras 331 personas invirtieron 4,239 millones de pesos y 11.6 millones de dólares, según el expediente, con la expectativa de multiplicar su dinero. En junio de 2027, la Operación Gaviota, como se conoce el caso de Investor Winner, cumplirá tres años en los tribunales. El juicio de fondo apenas comienza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/emmanuel-rivera-ledesma-y-uno-de-sus-hijos-foto-jover-brito-a2fe5040.jpg Enmanuel Rivera Ledesma y uno de sus hijos en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

En enero de 2027 también se cumplirán tres año que los imputados de la Operación Nido fueron sometidos a la justicia. A Emmanuel Rivera Ledesma se le atribuye la venta de los falsos proyectos de apartamentos, presuntamente con la participación de su esposa, sus hijos y otros parientes.

El fraude en Operación Nido habría afectado a más de 500 personas por un total de 700 millones de pesos.

Corrupción y condenas pendientes de revisión

Solo cinco de los principales casos de presunta corrupción administrativa de los últimos seis años involucran más de 72,000 millones de pesos. Los anuncios de los sometimientos provocan indignación, pero los incidentes y aplazamientos ralentizan los procesos y, con el paso de los años, estos pierden atención pública.

Entre los grandes expedientes por corrupción que se conocen desde hace seis años, solo dos cuentan con condenas en primera instancia. Son el del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres, y el de los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Las decisiones todavía pueden ser revisadas en apelación y en la Suprema Corte de Justicia. Si las instancias superiores las confirman, las condenas adquirirían carácter definitivo y los condenados que siguen en libertad serían enviados a prisión. Para los procesados descargados, la confirmación pondría fin al proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/alexis-y-magalys-93a6b198.jpg El caso de presunta corrupción a los hermanos Medina Sánchez es el que más avanzado se encuentra ya con varias audiencias fallidas en la Corte de Apelación. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

En el expediente de los Medina Sánchez, por una presunta estafa de más de 5,000 millones de pesos, hace más de un año que ocho acusados fueron condenados, entre ellos Alexis Medina. Carmen Magalys fue descargada junto a otros 12 imputados. Las tres primeras audiencias de apelación se aplazaron por inasistencias de abogados, el depósito de una licencia médica y la contratación de un nuevo defensor.

Entre los acusaciones que involucran los mayores montos figuran la del exministro de Hacienda Donald Guerrero, por más de 41,000 millones de pesos, y la del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, por 6,000 millones de pesos.

El expediente de Adán Cáceres, en el que figuran casi 30 militares y policías, involucra 4,500 millones de pesos.

A estos se suma el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que involucra a funcionarios de la gestión de Luis Abinader. Según el Ministerio Público, dos de las tres redes investigadas sustrajeron casi 16,000 millones de pesos de la aseguradora. En ese expediente aún no se ha presentado acusación formal.

Entre los grandes procesos iniciados desde 2020, el de Jean Alain Rodríguez es el que menos ha avanzado. El expediente superaba las 12,000 páginas y en un principio había más de 60 acusados. Casi la mitad fueron condenados mediante procedimientos abreviados durante la etapa preliminar.

En el caso de Donald Guerrero, el auto de apertura a juicio contra más de 30 imputados se dictó el 29 de mayo. Menos de tres meses después, los fiscales comenzaron a exponer la acusación, pero desde el 16 de septiembre no han podido continuar debido a los incidentes planteados.

De los expedientes complejos a la espera en un destacamento Los actores del sistema judicial atribuyen parte de la demora a la cantidad de imputados y pruebas que se reúnen en un solo expediente. Eso exige jornadas extensas de audiencia y la revisión de cientos o miles de páginas fuera de sala, como ha advertido el Segundo Tribunal Colegiado, que conoce el caso de Jean Alain Rodríguez. Esos mismos tribunales también deben atender causas de menor perfil. En octubre de 2025, la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) informó que sus defensores logran cada año la descarga de cerca de 5,000 procesados por insuficiencia de pruebas. Para evitar que se sature el sistema, recomendó a los fiscales limitar los sometimientos a los casos relevantes, conforme al Código Procesal Penal. La espera puede empezar desde el arresto. La ONDP denunció el hacinamiento en los destacamentos de Santo Domingo Este, donde, según la institución, algunos detenidos permanecían "hasta un mes" sin que se les conociera medida de coerción. La mayoría de esos casos se relacionaban con violencia de género. Un hombre relató a Diario Libre que vivió una situación similar en Santo Domingo Oeste. Según contó, la mujer que lo señalaba no asistió a las audiencias y su detención se prolongó. Diez días después de su arresto, lo presentaron ante un juez que dispuso su libertad. Su proceso sigue abierto y aún le genera gastos. Aun así, pagó la garantía económica de 2,000 pesos de otro detenido con el que coincidió que llevaba varios meses preso porque no podía cubrirla.