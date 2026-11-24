El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este martes a 20 años de prisión al mayor del Ejército de la República Dominicana Diego Geraldo Mesa Arismendy, por la muerte de un disparo en la cabeza a la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en un hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules.

El tribunal, integrado por los jueces Emely Bruno, Julián Vargas (sustituto) y Yuleika Henríquez, dispuso que el militar cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, donde permanecía recluido en prisión preventiva desde el 2 de enero de 2026.

Mesa Arismendy deberá además pagar una indemnización de cinco millones de pesos, luego de que el tribunal acogiera la constitución en querellante y actor civil.

La fiscal litigante Yuderky Utate, adscrita al Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito Nacional, explicó que el tribunal determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron obtenidas legalmente y guardaban vinculación con la muerte de la joven, por lo que acogió la pena solicitada por el órgano acusador.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó siete testimonios, cinco de ellos presenciales y dos recibidos mediante cámaras Gesell, además de pruebas periciales y grabaciones de cámaras de seguridad.

En el transcurso del proceso judicial, Mesa Arismendy admitió parcialmente los hechos y reconoció haber realizado el disparo que provocó la muerte de Santos Pacheco, según informó la fiscal.



Dice es inocente Pero este martes, consultado por los medios, dijo que es inocente. Mientras sus representantes legales dijeron que apelarán

Circunstancias del crimen

El tribunal, integrado por los jueces Emely Bruno, Julián Vargas (sustituto) y Yuleika Henríquez, también ordenó al condenado pagar una indemnización de cinco millones de pesos a los familiares de la víctima.

De acuerdo con la investigación del

, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en la avenida

, en el sector

, del

.

Santos Pacheco, de 19 años, se desplazaba en una motocicleta junto a una prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía el vehículo, con destino a una estación de combustible en la avenida Padre Castellanos, del ensanche Luperón, cuando recibió el disparo.

Como parte de las investigaciones, los análisis balísticos permitieron establecer que el casquillo recolectado en la escena del crimen correspondía al arma de reglamento del militar, que fue entregada voluntariamente a las autoridades.

El Ministerio Público sustentó su acusación en la violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, relativos al homicidio voluntario.

Las versiones sobre el hecho

Desde el inicio del proceso judicial, Mesa Arismendy y sus familiares alegaron que el militar actuó en defensa propia ante un supuesto intento de asalto por parte de los jóvenes que acompañaban a Santos Pacheco.

Sin embargo, Line Pacheco, madre de la víctima, rechazó esa versión y denunció que el oficial acosaba a su hija, una acusación que el militar negó en declaraciones ofrecidas a la prensa en diciembre de 2025.

Tras conocer la sentencia este martes, la madre de la joven manifestó que se hizo justicia, aunque lamentó que la condena no le devolverá a su hija