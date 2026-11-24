Trasladan documentos vinculados a la investigación de la Operación Rompeolas, en la que fueron arrestadas 22 personas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Operación Rompeolas, que permitió la captura de 22 presuntos integrantes de una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos, fue destacada por el Comando Sur de Estados Unidos como parte de las actuaciones de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C, por sus siglas en inglés).

El pronunciamiento estadounidense se produce después de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reivindicara la participación de la Armada de su país en la operación y advirtiera que su Gobierno perseguirá a las organizaciones dedicadas al narcotráfico más allá de sus fronteras.

"¡No hay frontera que los proteja, vamos a cazarlos donde estén!", expresó el mandatario colombiano el lunes.

Las declaraciones de Bogotá y Washington sitúan la investigación dominicana en el contexto de una estrategia regional de seguridad que busca ampliar la coordinación entre las autoridades militares, policiales y judiciales de los países del hemisferio.

"Esta es la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C) en acción", publicó el Comando Sur en su cuenta de X, en referencia a Rompeolas.

La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público documenta operaciones marítimas, intercambio de pruebas judiciales y análisis científicos realizados por autoridades estadounidenses durante varios años.

De Puerto Rico a los tribunales dominicanos

El 21 de junio de 2023, autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación cerca de isla Mona, en Puerto Rico, con aproximadamente 389 kilogramos de cocaína.

En la operación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Entre los detenidos estaba Teodoro Contreras Suárez, un colombiano al que el Ministerio Público vincula con Fausto Candelario Ortiz, alias «Pachá», señalado como cabecilla de la presunta organización criminal.

Los fiscales dominicanos solicitaron cooperación jurídica internacional a las autoridades de Puerto Rico para confirmar la identidad del detenido.

La relación entre ambos tenía antecedentes. En 2015, Contreras Suárez y Candelario Ortiz habían sido acusados en el caso conocido como Junior Pañales, una investigación contra una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

El Ministerio Público sostiene que los hallazgos de 2023 permiten establecer la continuidad de esos vínculos.

Otra intervención de las autoridades estadounidenses ocurrió el 8 de septiembre de 2024, cuando una operación encubierta de la DEA terminó con el decomiso de 172.4 kilogramos de cocaína y el arresto de Rafael Rodríguez Martínez y Heriberto Mota Cedeño.

Ese mismo día, las autoridades interceptaron una segunda embarcación con aproximadamente 160 kilogramos adicionales de cocaína.

La acusación contra Rodríguez Martínez y Mota Cedeño, presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos en Puerto Rico, figura entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público dominicano.

El expediente también contiene declaraciones juradas de investigaciones estadounidenses, acuerdos de culpabilidad y decomiso de bienes, así como informes químicos de la DEA cuyas técnicas fueron homologadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La participación de Colombia

De la Espriella destacó que la cooperación entre la Armada colombiana y las autoridades dominicanas permitió afectar las finanzas, la logística y la infraestructura de una organización que, según las investigaciones, movilizaba cocaína desde Colombia hacia República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

La colaboración colombiana también permitió ejecutar una orden de arresto emitida por la justicia dominicana contra César Augusto Rodríguez Severino, alias «Dondy».

El 17 de noviembre, un tribunal de La Altagracia ordenó su captura. La Procuraduría Especializada Antidrogas solicitó una notificación roja de Interpol.

Las oficinas de Interpol en Bogotá y Santo Domingo coordinaron la búsqueda del dominicano con el apoyo de las autoridades migratorias colombianas.

Rodríguez Severino fue detenido el 19 de noviembre en Cali, el mismo día en que más de 80 fiscales y unos 650 agentes dominicanos ejecutaron 65 allanamientos en cinco jurisdicciones del país.

El Ministerio Público atribuye a "Dondy" la administración de bienes y el uso de empresas para introducir al sistema financiero recursos presuntamente provenientes de las actividades de narcotráfico de Candelario Ortiz.

Una coalición regional contra los cárteles

El reconocimiento del Comando Sur a la Operación Rompeolas se produce menos de un mes después de que República Dominicana fuera sede de una conferencia de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles.

El encuentro, encabezado por el Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, reunió en Santo Domingo a representantes de defensa y seguridad pública de 19 países.

La coalición fue anunciada en marzo de 2026 durante una reunión convocada en Miami por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el propósito de ampliar la cooperación regional contra las organizaciones criminales transnacionales.

Colombia se incorporó a la iniciativa en agosto, durante un encuentro celebrado en Panamá.

Entre los objetivos de la coalición figuran el intercambio de inteligencia, la coordinación de operaciones y el fortalecimiento de las capacidades militares y de seguridad de los países participantes.