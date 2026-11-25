Muerte de Melissa Medina: Salvador no fue entrevistado por las autoridades. ( INSTAGRAM DE MELISSA MEDINA. )

El empresario Eliezer Salvador acudió la mañana de este miércoles 25 de noviembre a una citación relacionada con la investigación sobre la muerte de la creadora de contenido y empresaria Melissa Medina, pero se retiró del lugar.

"Vengan, recíbanme", exclamó Salvador antes de dar media vuelta y marcharse, informó una fuente a Diario Libre.

Hasta el momento se desconoce por qué el empresario se retiró y si las autoridades le fijarán una nueva fecha para entrevistarlo.

Salvador, de 60 años, es una de las personas que estuvieron con Medina en un apartamento de la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini, antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado martes 17 de noviembre.

Investigación en curso

El pasado viernes, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que el empresario todavía no había sido entrevistado por los investigadores, pese a que las autoridades habían tomado declaraciones a Mariana Michelena Pascual, quien también acompañaba a la joven, y a un vigilante del edificio.

Ese mismo día, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones sobre el fallecimiento y cualquier otro posible delito que pudiera identificarse durante las indagatorias.

La fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que los hallazgos preliminares apuntaban a una falla cardíaca, aunque todavía se desconocía qué la había provocado.

Las autoridades no han establecido responsabilidades penales por la muerte de Medina.