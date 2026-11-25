En el centro, el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, juntos a otros jueces de la corte. ( CEDIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL )

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón R. Estévez Lavandier, afirmó este miércoles que el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres no es suficiente para garantizar que puedan ejercerlos plenamente.

La declaración fue ofrecida durante la sexta entrega de la Cátedra Hermanas Mirabal, dedicada a la exjueza de la Suprema Corte de Justicia Margarita Tavares Vidal, en la que cuatro magistradas del Tribunal Constitucional participaron en un panel sobre el papel de las mujeres en la función judicial.

Durante el acto, Estévez Lavandier sostuvo que la justicia constitucional debe tomar en cuenta las situaciones que condicionan el ejercicio de los derechos de las mujeres y responder a aquellas que amenazan su cumplimiento.

"La evolución de los derechos de las mujeres nos ha demostrado que su reconocimiento normativo, necesario e indispensable, no es suficiente para garantizar su pleno ejercicio", expresó.

El magistrado presidente resaltó el legado de la exjueza Margarita Tavares Vidal, señalando que sus aportes contribuyeron al impulso de importantes transformaciones en la administración de justicia y al fortalecimiento de la protección de los derechos de las mujeres.

El rol de la mujer en la función jurisdiccional

Sobre las juezas que integran esta alta corte, Estévez Lavandier afirmó que, desde el ejercicio de la función jurisdiccional, contribuyen a materializar, mediante las sentencias del TC, los principios de igualdad, dignidad y protección de los derechos fundamentales de las mujeres.

En el evento se llevó a cabo el panel "El rol de la mujer en la función jurisdiccional", que contó con la participación de las magistradas Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del TC; Sonia Díaz Inoa, María del Carmen Santana de Cabrera y Army Ferreira, y fue moderado por la secretaria de este tribunal, Grace Ventura Rondón.

Reconocimiento a Margarita Tavares Vidal

La dedicatoria de este año constituye un reconocimiento a la trayectoria de Tavares Vidal y a sus aportes a la justicia dominicana, como forma de honrar y mantener vivo su legado en la historia judicial del país.

En la actividad, se entregó un reconocimiento póstumo a la doctora Tavares Vidal, que fue recibido por Carmen Rita Malagón y María Virginia de Moya, hija y nieta de la homenajeada, respectivamente. Su nieta destacó las cualidades humanas y legado profesional de la exjueza.

Cátedra Hermanas Mirabal Esta cátedra, organizada por el Tribunal Constitucional, se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha establecida en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por su lucha contra la dictadura trujillista.