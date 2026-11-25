El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este miércoles a 30 años de prisión a un hombre encontrado culpable de lanzar una sustancia corrosiva conocida como "ácido del diablo" a su expareja, en un hecho ocurrido el 22 de junio de 2025.

La condena fue impuesta contra Óscar Eduardo Franco Alcántara, quien lanzó el líquido a la víctima, a quien interceptó mientras caminaba por la avenida Nicolás de Ovando, esquina 41, en el sector Cristo Rey, de la capital. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana.

La víctima sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado en un 24 % de su superficie corporal, de acuerdo con el reporte médico referido por el Ministerio Público en una nota de prensa.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La condena a Franco Alcántara fue dada a conocer este miércoles por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien calificó como un logro la condena impuesta, precisamente hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Hacerles justicia a las mujeres también es una forma de contribuir a devolverles la VIDA", expresó la magistrada a través de una publicación en X.

Ramos manifestó que espera que la sentencia represente, al menos, un alivio para la víctima y un paso en su proceso de recuperación, aunque el hecho ha dejado secuelas físicas, psicológicas y emocionales que ninguna sentencia podrá borrar, según consideró.

Hacerles justicia a las mujeres también es una forma de contribuir a devolverles la VIDA. Hoy, precisamente cuando conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, logramos que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a 30 años de prisión a Oscar Eduardo Franco Alcántara, quien el 22 de junio de 2025 le lanzó a su expareja una sustancia corrosiva, conocida popularmente como "ácido del diablo", en el sector de Cristo Rey. Un hecho que ha dejado secuelas físicas, psicológicas y emocionales que ninguna sentencia podrá borrar, pero que esperamos que esta decisión represente, al menos, un alivio para la víctima y un paso en su proceso de reparación. Como procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, quisiera que no tuviéramos que perseguir este tipo de delitos. Sin embargo, mientras esa no sea nuestra realidad, seguiremos trabajando para que las mujeres que acuden a nosotros encuentren protección y justicia. De este modo, seguimos trabajando por una República Dominicana libre de violencia contra las mujeres. — Rosalba Ramos (@RosalbaRamos_) November 25, 2026

Como procuradora fiscal, expresó que no quisiera tener que perseguir ese tipo de delitos. Sin embargo, aseguró que, mientras la violencia contra la mujer siga presente en la realidad dominicana, continuarán trabajando para que las víctimas encuentren protección y justicia en las autoridades.