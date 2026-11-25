Agentes de la Policía y la DNCD durante el traslados de los detenidos en la Operación Rompeolas. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La defensa del regidor Willi Zorrilla vinculado en la Operación Rompeolas, cuestionó la decisión de declarar inadmisible la acción constitucional de hábeas corpus presentada a favor de su defendido, al considerar que el Ministerio Público vulneró el plazo de 48 horas establecido en la Constitución para presentar a una persona detenida ante una autoridad judicial o disponer su libertad.

La acción fue conocida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de La Altagracia, que acogió una solicitud del fiscal Jeury Rodríguez, basada en que ya existe otro tribunal apoderado del proceso.

Sin embargo, los abogados manifestaron su desacuerdo con la decisión y sostuvieron que el artículo 40, numeral 5, de la Constitución establece que ninguna persona puede permanecer detenida por más de 48 horas sin ser presentada ante una autoridad judicial competente.

Según explicó uno de los representantes legales, Zorrilla fue arrestado a las 5:00 de la mañana del jueves 19 de noviembre y no fue presentado ante un juez hasta el lunes siguiente, alrededor de las 2:00 de la tarde, lo que, a su entender, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

El abogado cuestionó que el simple depósito de un documento por parte del Ministerio Público pueda considerarse suficiente para cumplir con el mandato constitucional, sin que la persona detenida sea efectivamente presentada ante un juez de control.

Tras el rechazo del hábeas corpus, la defensa informó que concentrará sus esfuerzos en la audiencia de conocimiento de medida de coerción, fijada para el próximo 4 de diciembre.

Esperan libertad

En cuanto a las expectativas frente a esa audiencia, los abogados afirmaron que esperan que el regidor sea favorecido con su libertad, al alegar que no existen elementos probatorios que lo relacionen con los hechos investigados.

Sostuvieron que, de las 29 operaciones mencionadas en el expediente, ninguna establece vínculos con Zorrilla y aseguraron que no existen conversaciones, sustancias narcóticas ni armas incautadas que lo comprometan.

Asimismo, rechazaron que la conducta del regidor se corresponda con alguno de los cuatro tipos penales que, según indicaron, le atribuye el Ministerio Público.

La defensa también cuestionó la actuación de la fiscal Zuleidy Jaquez, al considerar que la inclusión del regidor en el proceso responde a su condición de figura política y no a evidencias que lo vinculen con los hechos.

Los representantes legales aseguraron que demostrarán la inocencia de su defendido y adelantaron que, una vez concluya el proceso judicial, evaluarán acciones legales contra la fiscal, al considerar que se ha cometido un abuso que afecta el honor y la reputación del edil.

Willi Zorrilla asegura que demostrará su inocencia: "Todo lo mío es legal".

Por su parte, el regidor manifestó en el Palacio de Justicia que demostrará su inocencia ante los tribunales. Aseguró que todas sus actuaciones son legales y dijo estar confiado en Dios en que todo saldrá bien.