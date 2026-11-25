El director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, durante la presentación de la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer. ( DIARIO LIBRE/LUDWIS TAPIA )

El director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, instó a los hombres a fomentar relaciones basadas en el respeto, al asegurar que la "verdadera fortaleza" no radica en imponer autoridad mediante el miedo, sino en ejercerla con responsabilidad y autocontrol.

Rodríguez García dijo que el hombre también debe ser ejemplo de protección de la dignidad humana, como una manera de prevención de la violencia contra la mujer.

El director de la Policía expuso la labor de la Dirección Especializada para la Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) de la Policía Nacional, durante la presentación de la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer por varias instituciones del Estado.

"Los hombres tenemos una responsabilidad directa en la construcción de relaciones basadas en el respeto. Debemos ser ejemplo de respeto, disciplina, protección de la dignidad humana. Y como hombres, debemos comprender que la verdadera fortaleza no consiste en imponer autoridad mediante el miedo"." Ernesto Rodríguez García Director de la Policía Nacional “

Más de 10,200 asistencias y refuerzo operativo para Deamvi

El mayor general Ernesto Rodríguez García destacó miles de intervenciones de protección, acciones preventivas y un plan de ampliación de recursos humanos y logísticos para fortalecer la respuesta frente a la violencia de género e intrafamiliar.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, durante el encuentro, en el período reportado se realizaron 10,238 asistencias a víctimas y 3,797 acciones de protección, que incluyeron traslados a casas de acogida, asistencia y resguardo en clínicas y hospitales, así como rescate de menores, entre otras medidas urgentes.

Como parte del compromiso de ampliar la capacidad operativa de la dirección especializada, la Policía Nacional informó que ya se asignaron 100 nuevos agentes a Deamvi y anunció que a inicios del próximo año se incorporarán 100 policías adicionales, junto con 10 camionetas y 20 motocicletas para reforzar el despliegue y la eficacia operativa en el territorio.

Prevención comunitaria y persecución del delito

Más allá de la atención inmediata a crisis denunciadas, el director de la Policía enfatizó el componente preventivo y el cumplimiento de la ley:

119 actividades comunitarias que impactaron a 7,733 ciudadanos.

que impactaron a 7,733 ciudadanos. 2,414 asistencias a ciudadanos, orientadas a la cercanía comunitaria y la educación preventiva .

a ciudadanos, orientadas a la cercanía comunitaria y la . 2,538 órdenes de arresto ejecutadas en el marco de la persecución de los hechos tipificados por la Ley 24-97 de violencia intrafamiliar.

La jefatura policial subrayó que detrás de cada registro existe una historia humana y el riesgo de que una amenaza escale o deje familias y menores en situación de vulnerabilidad, por lo que llamó a fortalecer la detección temprana y la respuesta oportuna ante las primeras señales de violencia.