Eliezer Salvador se presenta en la Fiscalía por la muerte de Melissa Medina y espera ser interrogado. ( DIARIO LIBRE )

El empresario Eliezer Salvador aseguró este miércoles que ha acudido en dos ocasiones a la Fiscalía del Distrito Nacional sin que las autoridades lo hayan interrogado sobre la muerte de la creadora de contenido Melissa Medina, ocurrida el pasado 17 de noviembre.

Salvador ofreció las declaraciones a periodistas a su salida de la Fiscalía, donde manifestó su interés en ser entrevistado por los investigadores y negó haber cometido algún delito.

"Que yo no estoy prófugo ni hice nada", respondió cuando los periodistas le preguntaron qué mensaje enviaba a la Policía Nacional.

El empresario cuestionó que todavía no haya sido requerido formalmente por las autoridades.

"Entonces, o me requiere o no me requiere", expresó.

Al ser preguntado sobre las informaciones que recibió durante su visita, Salvador indicó que las autoridades le comunicaron que todavía no estaban requiriendo su comparecencia y que lo harían en su momento.

Situación actual

El pasado viernes 20 de noviembre, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que Salvador todavía no había sido entrevistado y que los investigadores esperaban los resultados de los estudios forenses para determinar las próximas actuaciones.

Ese mismo día, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aseguró que las personas consideradas pertinentes para la investigación ya habían sido interrogadas y que, de necesitar alguna declaración adicional, las autoridades procederían a requerirla.

Salvador, de 60 años, estuvo junto a Medina y Mariana Michelena Pascual en un apartamento de la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini, antes de que la joven presentara complicaciones de salud.

Los hallazgos preliminares de la investigación apuntan a que Medina, de 22 años, sufrió una falla cardíaca, aunque las autoridades todavía no han establecido qué la provocó.

El Ministerio Público no ha informado públicamente sobre la existencia de una orden de arresto contra Salvador ni le ha atribuido responsabilidad penal por la muerte de la joven.