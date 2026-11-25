Los jueces del Tribunal Constitucional. ( PUBLICADA EN X POR TC )

Las personas de la tercera edad pueden recurrir a la acción de amparo para reclamar el otorgamiento de sus pensiones y el pago retroactivo de las mensualidades dejadas de percibir, cuando las circunstancias ameriten una protección especial.

El Tribunal Constitucional (TC) reafirmó este criterio mediante la sentencia TC/1048/26, que favorece a Braudilia Pérez Pérez, una mujer de 82 años que no había recibido la pensión de sobrevivencia que le correspondía tras la muerte de su esposo en el año 2000.

A diferencia del recurso contencioso-administrativo ordinario, mediante el cual se pueden impugnar las decisiones de las instituciones públicas, el amparo es un procedimiento judicial más breve, diseñado para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales.

La alta corte sostiene que los jueces deben ponderar la edad de los reclamantes y la afectación de su derecho fundamental a la seguridad social al determinar cuál es la vía judicial más efectiva.

Precisó que la necesidad de calcular los montos adeudados por concepto de pensiones no constituye, por sí sola, una razón para remitir a los envejecientes a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria.

Este criterio se sustenta en la protección especial que la Constitución consagra para las personas de la tercera edad y en la facultad que tienen los jueces de conceder una tutela judicial diferenciada cuando las circunstancias particulares de los afectados lo ameriten.

¿Cuándo procede el amparo?

La jurisprudencia del Constitucional distingue entre las reclamaciones dirigidas a obtener el reconocimiento u otorgamiento de una pensión y aquellas que procuran modificar el monto de una pensión que ya ha sido concedida.

Las primeras pueden ser conocidas mediante una acción de amparo, mientras que las solicitudes de redistribución, adecuación o reajuste de una pensión corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria.

Ambos procedimientos pueden ser conocidos por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) cuando se trata de conflictos con instituciones del Estado, pero el amparo tiene un carácter preferente, sumario y expedito.

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) había alegado que el reclamo de Pérez Pérez requería verificar requisitos legales, valorar pruebas y determinar montos, por lo que debía ser conocido por la vía ordinaria.

No obstante, el TC consideró que la edad de la mujer, la afectación de su derecho a la seguridad social, las pruebas documentales aportadas y la negativa prolongada de la Administración a reconocerle la pensión justificaban el uso del amparo.

Según el tribunal, los aspectos cuantitativos de la reclamación "no desnaturalizan el núcleo fundamental de la reclamación ni convierten, por sí solos, a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria en una vía más efectiva que el amparo".

No aparecía en la base de datos

Pérez Pérez contrajo matrimonio con Pedro Enrique Pérez Bello en mayo de 1982. En 1997, su esposo fue beneficiado con una pensión reducida por vejez de 1,014 pesos mensuales, otorgada por el entonces Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

El hombre disfrutó de la pensión hasta su fallecimiento, ocurrido el 23 de febrero de 2000. Desde entonces, su viuda realizó diversas gestiones para obtener el traspaso de la prestación.

En septiembre de 2015, la Dirección de Jubilaciones y Pensiones le comunicó que su solicitud no podía ser acogida porque su esposo no figuraba como pensionado en la base de datos de la institución.

El 8 de diciembre de 2025, Pérez Pérez interpuso una acción de amparo contra esa institución y el Ministerio de Hacienda y Economía.

En febrero de 2026, el Archivo General de la Nación certificó la existencia del documento original mediante el cual se le había otorgado la pensión a su esposo.

Un argumento ya desestimado

En su recurso ante el Constitucional, la DGJP también alegó que la Ley 1896-48, sobre Seguros Sociales, bajo la cual había sido pensionado el esposo de Pérez Pérez, no contemplaba el beneficio de la pensión de sobrevivencia.

Sin embargo, la alta corte recordó que ya había desestimado un argumento similar de esa misma institución mediante la sentencia TC/0538/23, de agosto de 2023.

Explicó que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, preservó los antiguos regímenes de pensiones y la protección correspondiente a sus beneficiarios.

La institución también cuestionó que se le otorgara una pensión a una persona que no había cotizado al sistema, alegando que esto afectaría los principios de igualdad, solidaridad y contributividad.

El TC respondió que el derecho de la mujer no se deriva de sus aportes personales al sistema, sino de su condición de esposa sobreviviente de un pensionado.

Reconocerle esa prestación, sostuvo, "no supone conferirle un privilegio ajeno al sistema, sino hacer efectiva una contingencia que el propio régimen de seguridad social contempla en favor de los beneficiarios del pensionado".

Más de 763,000 pesos

El Constitucional rechazó el recurso de revisión interpuesto por la DGJP y confirmó la sentencia dictada por la Primera Sala del TSA el 17 de marzo de 2026.

La decisión ordena a esa institución y al Ministerio de Hacienda y Economía pagar a Pérez Pérez 763,500 pesos por concepto de las mensualidades dejadas de percibir entre marzo de 2000 y marzo de 2026.

Asimismo, dispone que la mujer reciba una pensión mensual de 10,000 pesos hasta su fallecimiento e impone a las instituciones una astreinte de 5,000 pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia, liquidable a favor de la envejeciente.