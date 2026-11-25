Los funcionarios de varias instituciones gubernamentales y de Estado posan para una foto al final de la actividad en la que se anunció la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las principales instituciones de Estado y de Gobierno coincidieron este miércoles en la necesidad de pasar de políticas públicas dispersas a una agenda nacional articulada, con mayor capacidad de prevención y asistencia integral en un solo espacio a las mujeres víctimas de la violencia.

Al dar a conocer los detalles de la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer, los ministerios de la Mujer, de Interior y Policía, de Educación, de Trabajo, así como la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, entre otras instituciones del Estado y del Gobierno, garantizaron mayores esfuerzos y mancomunados para combatir el abuso de mujeres, niñas y adolescentes.

Gloria Reyes, ministra de la Mujer, sostuvo que las mujeres que buscan ayuda no deberían verse obligadas a peregrinar por distintas instituciones repitiendo una y otra vez su relato, ni esperar a que una amenaza escale hasta convertirse en una agresión para recibir resguardo.

87 mujeres asesinadas

Durante la actividad, en la que estuvo casi todas las instituciones del Estado, la procuradora general, Yeni Berenice, presentó el balance más reciente, que ubica en 87 las muertes de mujeres registradas en lo que va de año; de ellas, 78 ocurrieron a manos de parejas (52) o exparejas (26).

Al destacar la importancia de la prevención, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, advirtió que enfrentar la violencia cuando ya esta se ha producido es todo un "fracaso" porque la política debe ser evitarla con seguridad y oportunidades.

En ese sentido también se refirió la coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez, al afirmar que la forma más efectiva para promover la eliminación de la violencia contra la mujer es fortaleciendo su capacitación.

Todos los funcionarios destacaron las gestiones de las instituciones que lideran para disminuir la desigualdad de género.

No ser pasivos y un gran pacto

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien, junto al Ministerio de la Mujer y de Interior y Policía, hizo la convocatoria para presentar la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer, llamó a los presentes, en su mayoría hombres a que "no sean pasivos" si se percatan de abusos contra cualquier fémina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-51854-pm-b6dde3a3.jpeg De izquierda a derecha, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful (IMAGEN CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA)

"No sean pasivos, porque esa pasividad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer", dijo.

En su breve exposición también mostró el alarmante número de denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual, que en el año pasado fue de 73 mil y desde enero de este año hasta octubre ya van 69 mil con una proyección de superar las 80 mil.

"La segunda emergencia que atiende el Sistema Nacional de Emergencia es la violencia de género, intrafamiliar y sexual. ¿Saben lo que implica para la Policía y para el Ministerio Público atender más de las 80,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual que vamos a recibir este año"?, preguntó a los presentes.

Coincidió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero, quien había expuesto minutos antes que ella, en la necesidad de un "gran pacto de protección" que busque soluciones reales y efectivas contra la violencia hacia la mujer.

Montero dijo preocuparle que el República Dominicana no baje "de ser aproximadamente el quinto país con mayor estándar de violencia. Y lo que más me preocupa es que los esfuerzos contundentes más afianzados son del Ministerio de la Mujer y de la Procuraduría General de la República", subrayó.

La máxima representante del Ministerio Público aseguró que la iniciativa Vida se convierte en un pacto de Estado contra la violencia porque se anotaron todos los compromisos "que hoy (miércoles), se han dado aquí frente a la sociedad".

Raquel Peña: "Esto hay que erradicarlo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-13440-pm-fd27144f.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña durante su exposición al darse a conocer la iniciativaVida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, consideró que la violencia contra la mujer "no es un tema" de las féminas es "más de los hombres que nos tienen que acompañar a nosotras".

Corroboró lo también expuesto por la procuradora general de que las mujeres "no decidimos ser mujer y tampoco nos tienen que señalar que tenemos la probabilidad de que nos maten por el simple hecho de haber nacido mujeres".

"Esto hay que erradicarlo", sentenció. Peña dijo estar "segura que con la unión de fuerzas" de todo el Estado van a erradicar la violencia contra la mujer.

Responsabilidades concretas para 20 instituciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-51855-pm-06dde18a.jpeg La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, durante la presentación de laIniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer (IMAGEN CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL)

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, presentó en la actividad las nuevas medidas y programas orientados a fortalecer la prevención, la atención integral y la articulación institucional contra la violencia hacia las mujeres en la República Dominicana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Entre estas medidas se incluye el Plan Estratégico 2026-2028: aprobado en abril de este año por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, que establece responsabilidades concretas para más de 20 instituciones del Estado.

Asimismo, el Modelo Prisma: esquema de provisión mixta de servicios que articula al Estado con organizaciones de la sociedad civil para ampliar y fortalecer la atención a mujeres en situación de violencia, con enfoque en la identificación temprana de riesgos. Para 2027, el presupuesto contempla una asignación de RD$ 148 millones que se ejecutarán mediante convenios de gestión con ocho asociaciones sin fines de lucro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-13445-pm-7e9547ce.jpeg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la presentación de la Iniciativa Vida, una República Dominicana libre de violencia contra la mujer (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Lo que se ha avanzado, según Faride Raful La ministra de Interior y Policía informó que ya han desarrollado varias iniciativas desde el año pasado, entre estas los "Puntos Vida", de los que ya se han creado un total de 100 en 21 provincias. Los Puntos Vida se ejecutan de manera articulada con el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República y la Dirección Especializada de Violencia de Género de la Policía Nacional. "Más de 20 mujeres han ido a estas puertas de acceso no tradicionales del sistema para buscar alertar a las autoridades, después que diseñamos un protocolo, de que están en situación de riesgo", indicó Faride Raful. Sostuvo que los Puntos Vida es un programa iniciado por el Ministerio de Interior con una alianza público-privada y que se hizo posible a través de un decreto presidencial. Explicó que Puntos Vida implica que haya un protocolo, una preparación de personal para aquel que esté en la primera línea de servicio, cuando reciba a una mujer en situación de riesgo y saber qué respuesta dar de inmediato, qué tipo de riesgo corre la víctima, cómo protegerla y hacia dónde enviarla.