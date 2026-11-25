El mayor del Ejército, Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado de la muerte de la joven en el sector Los Guandules, alega que disparó en defensa propia ante un intento de asalto que le hicieron compañeros de la hoy occisa. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al mayor del Ejército Geraldo Mesa Arismendy, tras hallarlo culpable de matar de un disparo en la cabeza a la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en un hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules.

El tribunal también condenó al militar al pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los familiares de la víctima y ordenó el decomiso del arma de fuego utilizada en el hecho para su devolución al Ejército de República Dominicana.

Mesa Arismendy deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, donde permanecía en prisión preventiva desde el 2 de enero de 2026.

La fiscal litigante Yuderky Utate, adscrita al Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito Nacional, explicó que el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante las pruebas presentadas durante el juicio.

Utate indicó que el órgano acusador había solicitado una condena de 20 años de prisión, petición que fue acogida por los jueces al considerar probada la culpabilidad del procesado.

Durante el proceso, el Ministerio Público presentó siete testimonios, cinco de ellos presenciales y dos recibidos mediante cámara Gesell. Además, incorporó grabaciones de cámaras de seguridad y análisis balísticos que vincularon el arma asignada al militar con el casquillo recolectado en la escena.

El acusado admitió parcialmente los hechos y reconoció haber realizado el disparo que provocó la muerte de Santos Pacheco, según informó la representante del Ministerio Público.

La acusación estableció que Mesa Arismendy violó los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, relativos al homicidio voluntario.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación, el suceso ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, en Los Guandules.

La joven se desplazaba en una motocicleta junto a una prima adolescente y Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía el vehículo. Los tres se dirigían hacia una estación de combustible ubicada en la avenida Padre Castellanos, en el ensanche Luperón, cuando el militar realizó un disparo con su arma de reglamento que impactó a Santos Pacheco en la cabeza.

Como parte de las pesquisas, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a Mesa Arismendy caminando por la zona con un arma de fuego en la mano.

Los análisis balísticos determinaron que el casquillo recuperado en el lugar correspondía a una pistola Colt, calibre 45, asignada al mayor y entregada voluntariamente a las autoridades.