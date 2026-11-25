El imputado es escoltado por un agente de la Policía Nacional. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre, quien es acusado de matar a su expareja y ocultar su cadáver en una zona apartada del municipio de Moca.

El imputado, Juan Corcino, alias Bambi, deberá cumplir la sanción en la cárcel publica de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal.

Detalles del crimen

El hoy preso preventivo es procesado por la muerte de Nataly Torres Peña, de 35 años, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una lona, amarrado y cubierto con neumáticos y desperdicios, en una especie de barranco de la urbanización Villa Italia, luego de permanecer 13 días desaparecida.

De acuerdo con la investigación, el imputado confesó el crimen y reveló a las autoridades el lugar donde abandonó el cadáver.

Según su versión, ultimó a la mujer de una estocada en el cuello y posteriormente envolvió el cuerpo en una lona para ocultarlo.

Reacciones familiares

Tras conocerse la medida de coerción, Jennifer María Paulino Peña, hermana de la víctima, manifestó que la familia espera que el proceso avance y que el hecho no quede impune.

Indicó que buscan localizar a otros testigos que, según explicó, habrían escuchado a Nataly pedir auxilio mientras presuntamente el imputado la tenía encerrada en una vivienda previo a su desaparición.

La hermana de la fallecida también expresó preocupación por los tres hijos que dejó la mujer, entre ellos un joven de 17 años con necesidades especiales y una niña de tres años.

La víctima y el imputado mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente dos años.