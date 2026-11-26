La medida de coerción al hombre que se dedica a la animación infantil se aplazó para el miércoles 2 de diciembre. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Por segunda vez fue arrestado en menos de un año a un hombre que se dedica a la animación infantil como payaso presuntamente por haber violado sexualmente a seis niñas en el Distrito Nacional.

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva contra José Ángel Pérez, prevista para este jueves, fue aplazada para el próximo miércoles 2 de diciembre.

El tribunal dispuso la postergación para que psicólogos realicen las entrevistas en cámara Gesell, un espacio acondicionado para evaluar a menores de edad en este tipo de procesos.

De acuerdo con los datos preliminares, las víctimas tienen entre 9 y 14 años. En marzo de este año, Pérez fue detenido por la misma imputación.

En aquella ocasión, según su defensa, el juez dictó libertad pura y simple, sin medidas de coerción, tras considerar que la detención fue ilegal y que se excedió el plazo de 48 horas para presentarlo ante el tribunal. Sin embargo, aquella decisión no cerraba la investigación ni extinguía el proceso en su contra.

"Más de 40 años en animación", según pariente

En su sometimiento a principio de año, un pariente de José Ángel Pérez dijo que este es organizador de eventos de carnavales de Cristo Rey con "más de 40 años" trabajando con niños y adolescentes como payaso. Lo definió como como una persona "seria".