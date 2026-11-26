Enrique Veras Cedeño es el hombre señalado por las autoridades como responsable de la agresión contra la adolescente. ( CEDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ESTE DE LA POLICÍA NACIONAL )

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó sobre el arresto de Enrique Veras Cedeño, alias Eduard, quien era buscado en relación con una denuncia por presunta violación sexual contra una adolescente en la provincia La Romana.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la institución, el hombre fue capturado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Policía Preventiva, luego de ser sorprendido por vecinos cuando presuntamente intentaba sustraer alambres de una propiedad agrícola ubicada en el batey Los Arado, en San Pedro de Macorís.

Estado y custodia

El informe preliminar indica que, al presentarse en el lugar, los agentes encontraron al señalado atado y con lesiones, en circunstancias que son objeto de investigación por parte de los organismos correspondientes.

Una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 acudió al sitio para brindarle las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladarlo a un centro hospitalario, donde permanece ingresado bajo custodia policial, a la espera de los procedimientos legales correspondientes.

La información fue suministrada por el Departamento de Comunicación y Estrategia de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional.