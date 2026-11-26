El propietario del canal de YouTube ManolaTV, Junior Concepción Alcántara, fue detenido este jueves en el marco de una investigación por presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, iniciada tras una querella del periodista Marino Zapete.

Concepción Alcántara fue arrestado en el municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan, y será presentado en las próximas horas ante el tribunal correspondiente, informó el Ministerio Público, que solicitará medida de coerción.

La Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) informó, mediante una nota de prensa, que inició las investigaciones tras recibir una querella con constitución en actor civil, interpuesta por Zapete a través de sus abogados el pasado 7 de noviembre.

Según el órgano persecutor, Concepción Alcántara habría realizado múltiples publicaciones en redes sociales y plataformas digitales que atentan contra el honor, la reputación y la identidad del periodista, en presunta violación de los artículos 10, 17, 21 y 22 de la referida legislación.

Manipulación de imágenes y audios

La querella señala que el 15 de agosto Concepción Alcántara publicó en su canal de YouTube un video en el que presuntamente utilizó imágenes y audios manipulados de Zapete para difundir un mensaje falso.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, para la elaboración del contenido se habrían utilizado materiales audiovisuales originales del comunicador en el ejercicio de su labor periodística, así como programas informáticos para alterar su imagen y su voz.

El video también presentaba una imagen de portada editada, en la que aparecían fotografías de Zapete junto al presidente de la República, acompañadas de un texto con afirmaciones que el Ministerio Público califica de falsas y difamatorias.

Como parte de las investigaciones, el órgano persecutor obtuvo autorización judicial para extraer datos, imágenes, videos, audios y otros contenidos digitales de la plataforma.

Monetización de los contenidos

Un informe técnico pericial, fechado el 20 de septiembre, identificó indicios técnicos y visuales de procesos de edición audiovisual en el video que contiene la imagen del periodista.

Según el Ministerio Público, el video objeto de la investigación superó las 117,000 reproducciones, mientras que el canal de YouTube ManolaTV cuenta con más de 192,000 suscriptores.

El órgano persecutor también informó que obtuvo una certificación de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), fechada el 18 de agosto, que acredita a Concepción Alcántara como titular del signo distintivo ManolaTV, registrado desde el 3 de julio.

Asimismo, aseguró haber constatado que el investigado ha recibido pagos a través de Google LLC por concepto de monetización de sus plataformas digitales, con ingresos millonarios en pesos, aunque no especificó el monto.

El Ministerio Público no precisó qué medida de coerción solicitará contra Concepción Alcántara. Tampoco ofreció información sobre la posición del investigado o de sus abogados respecto a las imputaciones.