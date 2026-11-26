Francisco Álvarez Carbuccia, el acusado en el caso Intrant, que fue favorecido con el pago de 7.5 millones de pesos por ejecución de la astreinte por incumplimiento de la devolución del celular Samsung, cuyo valor era 3,200 pesos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación del Ministerio Público y confirmó la decisión del tribunal que lo condenó a pagar 7.5 millones de pesos por los días sin ejecutar una sentencia que le ordenaba devolver un celular Samsung de RD$3,200 a un acusado del caso de presunta estafa contra el Estado que encabeza el exdirector del Intrant, Hugo Beras.

La Corte rechazó los alegatos del órgano acusador, de que la decisión de la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción violó los principios de razonabilidad y proporción, con respecto al valor de RD$3,200 del aparato, al imponerle la ejecución de la astreinte, de RD$20,000 diario, por incumplir el dictamen.

Los jueces Daisy Indhira Montás Pimentel, jueza presidenta en funciones de la Primera Sala de la Corte de Apelación, conjuntamente con Rafael A. Báez García y Clara L. Almonte, argumentan que la proporcionalidad de una astreinte no puede medirse únicamente comparando el monto liquidado con el valor económico del bien pendiente de devolución, sino en función de la efectividad de la orden judicial y del retardo en su cumplimiento.

"De manera que el valor económico del objeto constituye un elemento susceptible de consideración, pero no un parámetro exclusivo ni determinante para establecer la razonabilidad de la liquidación", argumentaron.

Instituciones públicas deben cumplir decisiones judiciales

La Corte sostiene, también, que el Ministerio Público, como una institución pública y "al igual que los particulares", se encuentra sometido "al deber de cumplir las decisiones judiciales".

En ese sentido, agregó que las dificultades organizativas o administrativas que alegó en la mudanza del departamento de bienes incautados, que provocó la no entrega, "no pueden erigirse automáticamente en causas de exoneración, particularmente cuando no se demuestra de manera suficiente que constituyeron un impedimento real e insuperable para ejecutar el mandato" de la jueza Patricia Padilla.

Padilla ordenó la entrega de 16 bienes al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, de los cuales solo entregó 15, y de manera tardía. Solo faltaba el celular.

Estableció que con la mudanza del edificio de la Vieja Corte, del departamento de los bienes custodiados, "el Ministerio Público debió actuar con la debida diligencia para preservar la integridad, conservación y localización" de esos bienes bajo su custodia.

Añadió que la mudanza "se trató de una actuación institucional que, si bien en su momento generó dificultades operativas, fue debidamente planificada y ejecutada tomando las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios del Poder Judicial".

Debió acreditar circunstancias de desaparición Al ratificar el fallo de la jueza, afirma que esta "entendió que el traslado institucional y las dificultades para localizar el objeto no justificaban la prolongación del incumplimiento" de su devolución. "Era necesario acreditar, mediante elementos claros, las circunstancias específicas en que se produjo su desaparición (del celuar), las diligencias desplegadas para localizarlo y la imposibilidad real de cumplir con la orden (judicial); por lo que, tal y como fuese apreciado por el a-quo la explicación ofrecida por el Ministerio Público describe una circunstancia administrativa, pero no demuestra la concurrencia de una causa jurídicamente suficiente para justificar el incumplimiento.