Francisco Álvarez Carbuccia, el acusado en el caso Intrant, que fue favorecido con el pago de 7.5 millones de pesos por ejecución de la astreinte por incumplimiento de la devolución del celular Samsung, cuyo valor era 3,200 pesos. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el recurso de apelación de la Procuraduría General y confirmó la decisión del tribunal que la condenó a pagar 7.5 millones de pesos por los días sin ejecutar una sentencia que le ordenaba devolver un celular Samsung S3 de RD$3,200 a un acusado del caso de presunta estafa contra el Estado que encabeza el exdirector del Intrant, Hugo Beras.

La Corte rechazó los alegatos de la Procuraduría General, de que la decisión de la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción violó los principios de razonabilidad y proporción, con respecto al valor de RD$3,200 del aparato, al imponerle la ejecución de la astreinte, de RD$20,000 diario, por incumplir el dictamen y que suman los más de 7.5 millones de pesos.

Los jueces Daisy Indhira Montás Pimentel, jueza presidenta en funciones de la Primera Sala de la Corte de Apelación, conjuntamente con Rafael A. Báez García y Clara L. Almonte, argumentan que la proporcionalidad de una astreinte no puede medirse únicamente comparando el monto liquidado con el valor económico del bien pendiente de devolución, sino en función de la efectividad de la orden judicial y del retardo en su cumplimiento.

"De manera que el valor económico del objeto constituye un elemento susceptible de consideración, pero no un parámetro exclusivo ni determinante para establecer la razonabilidad de la liquidación", argumentaron.

Procuraduría debe cumplir decisiones judiciales

La Corte sostiene, también, que la Procuraduría General y todo el Ministerio Público, como instituciones públicas y "al igual que los particulares", se encuentran sometidos "al deber de cumplir las decisiones judiciales".

En ese sentido, agregó que las dificultades organizativas o administrativas que alegó en la mudanza del departamento de bienes incautados, que provocó la no entrega del dispositivo, "no pueden erigirse automáticamente en causas de exoneración, particularmente cuando no se demuestra de manera suficiente que constituyeron un impedimento real e insuperable para ejecutar el mandato" de la jueza Patricia Padilla.

Padilla ordenó la entrega de 16 bienes al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, de los cuales solo se entregó 15, y de manera tardía. Solo faltaba el celular.

Estableció que con la mudanza del edificio de la Vieja Corte, del departamento de los bienes custodiados, "el Ministerio Público debió actuar con la debida diligencia para preservar la integridad, conservación y localización" de esos bienes bajo su custodia.

Añadió que la mudanza "se trató de una actuación institucional que, si bien en su momento generó dificultades operativas, fue debidamente planificada y ejecutada tomando las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios del Poder Judicial".

Álvarez Carbuccia, quien se desempeñó como exdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en la gestión de Hugo Beras, también acusado de presunta corrupción, forma parte del grupo de 10 imputados del caso bautizado por el órgano acusador como Operación Camaleón, el cual está en juicio de fondo.

Debió acreditar circunstancias de desaparición Al ratificar el fallo de la jueza, la Corte afirma que la magistrada "entendió que el traslado institucional y las dificultades para localizar el objeto no justificaban la prolongación del incumplimiento" de su devolución. "Era necesario acreditar, mediante elementos claros, las circunstancias específicas en que se produjo su desaparición (del celuar), las diligencias desplegadas para localizarlo y la imposibilidad real de cumplir con la orden (judicial); por lo que, tal y como fuese apreciado por el a-quo la explicación ofrecida por el Ministerio Público describe una circunstancia administrativa, pero no demuestra la concurrencia de una causa jurídicamente suficiente para justificar el incumplimiento".