El Tribunal Constitucional (TC) declaró conforme con la Constitución la normativa que obliga a las empresas a adelantar el pago de los subsidios por enfermedad común a sus trabajadores, con derecho a recibir posteriormente el reembolso de la seguridad social.

La decisión también avala que los empleadores descuenten del salario de los trabajadores las sumas adelantadas cuando el subsidio sea posteriormente denegado, anulado o suspendido.

Mediante la sentencia TC/1174/26, del 16 de noviembre, la alta corte rechazó una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por las abogadas Rosa María Reyes y Lucha Margarita Núñez Capellán contra varias disposiciones de la Resolución 631-07, emitida el 26 de febrero de este año por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Las accionantes consideraban que la normativa impone una carga económica adicional a los empleadores, quienes, además de realizar sus aportes a la seguridad social, deben disponer de recursos propios para adelantar el pago de prestaciones cuyo financiamiento corresponde al sistema.

Sostuvieron que esta obligación afecta la liquidez, la planificación financiera y la capacidad operativa de las empresas, especialmente de aquellas con menor estructura económica.

"En la práctica administrativa, además, los reembolsos vinculados a subsidios de pre y post natal suelen experimentar demoras significativas, que en muchos casos se extienden por varios meses", argumentaron.

Antecedentes de atrasos

En octubre de 2023, empresas consultadas por Diario Libre denunciaron que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) tenía reembolsos pendientes con más de seis meses de atraso.

En ese momento, la institución reconoció que acumulaba pagos atrasados superiores a los 500 millones de pesos y que estaba desembolsando los subsidios correspondientes a mayo de ese año por enfermedad común y a enero por maternidad.

En su portal web, la Sisalril establece un tiempo de realización de 140 días calendario, equivalente a unos cuatro meses y medio, para los servicios de pago de solicitudes de subsidios por enfermedad común y maternidad.

Una garantía para los trabajadores

El Tribunal Constitucional consideró que el mecanismo de adelanto y reembolso está amparado en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), y que su implementación no constituye una extralimitación de las funciones del CNSS.

A juicio de los magistrados, el adelanto de los subsidios por parte de los empleadores garantiza que los trabajadores continúen recibiendo sus prestaciones económicas ante posibles retrasos o irregularidades del sistema.

El tribunal precisó que la responsabilidad de financiar estas prestaciones sigue recayendo sobre el Estado, a través de la Sisalril, aunque sea el empleador quien realice el desembolso.

Consideró, además, que el mecanismo no implicaría una afectación al patrimonio de las empresas, puesto que los recursos adelantados les serán reembolsados.

Descuentos del salario

Entre las disposiciones avaladas por el Tribunal Constitucional figura el párrafo II del artículo 22 de la normativa sobre subsidios por enfermedad común, que permite al empleador recuperar del salario del trabajador las sumas pagadas en exceso cuando el subsidio aprobado sea inferior al adelantado.

Asimismo, el párrafo III del artículo 25 establece que, cuando la entidad administradora deniegue, anule o suspenda el subsidio, el empleador podrá recuperar del salario del trabajador los recursos adelantados.

La sentencia también ratifica que los empleadores que no hayan inscrito a una trabajadora en la seguridad social deberán pagarle íntegramente su salario durante la licencia por maternidad, sin derecho a solicitar el reembolso del subsidio.

En el caso del subsidio por lactancia, la falta de afiliación imposibilita que la trabajadora reciba esta prestación del sistema.

La decisión fue aprobada por diez magistrados, sin votos disidentes ni salvados consignados en la sentencia. Otros tres jueces no participaron en la deliberación ni en la votación.