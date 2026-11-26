El hombre que trabajaba en animación infantil como payaso fue detenido por segunda vez y la medida de coerción se conocerá el próximo miércoles. ( SHUTTERSTOCK )

El hombre que se dedicaba a la animación como payaso y detenido por presuntamente violar sexualmente a seis niñas, las atraía a sus casa, de un sector del Distrito Nacional, ofreciéndoles golosinas y dinero.

Las niñas, con edades, de entre 9 y 14 años, habrían sido agredidas sexualmente por José Ángel Pérez en el 2023 y durante el presente año 2026, según el Ministerio Público.

Aplazan coerción

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva contra José Ángel Pérez, que estaba programada para el día de ayer, fue aplazada para el próximo miércoles 2 de diciembre.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional postergó la audiencia para que psicólogos realicen las entrevistas en cámara Gesell, un espacio acondicionado para evaluar a menores de edad en este tipo de procesos.

En marzo de este año, Pérez fue detenido por la misma imputación.

En aquella ocasión, según su defensa, el juez dictó libertad pura y simple, sin medidas de coerción, tras considerar que la detención fue ilegal y que se excedió el plazo de 48 horas para presentarlo ante el tribunal. Sin embargo, aquella decisión no cerraba la investigación ni extinguía el proceso en su contra.

"Más de 40 años en animación"

En su sometimiento a principio de año, un pariente de José Ángel Pérez dijo que este es organizador de eventos de carnavales de Cristo Rey con "más de 40 años" trabajando con niños y adolescentes como payaso. Lo definió como una persona "seria" y que las redes sociales habían afectado su reputación.