Fotografía de archivo de Jean Andrés Pumarol mientras era trasladado desde prisión a la sala de audiencias donde se conoce su caso. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reiteró que Jean André Pumarol Fernández tiene capacidad cognitiva para comprender los cargos que se le imputan y estar presente en las audiencias del proceso judicial que enfrenta por la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, y su perrita, así como por las heridas ocasionadas a otras cinco personas.

La confirmación está contenida en una segunda evaluación psiquiátrica, practicada el miércoles 18 de noviembre por la médico psiquiatra, Glendy Valdez de Benzant, a solicitud del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El informe pericial fue remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional y depositado ante el tribunal el jueves 26 de noviembre, a las 3:55 de la tarde, mediante el oficio DN-DLILTE-0327-2026, con el propósito de que sea conocido en la audiencia de juicio de fondo fijada para este lunes 30 de noviembre.

De acuerdo con el documento, para realizar la evaluación se utilizó el método de entrevista semiestructurada, con el objetivo de determinar si Pumarol Fernández se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial y ejercer sus derechos.

Durante la entrevista, el imputado mantuvo contacto visual y mostró una actitud tranquila y cooperadora. También presentó un afecto sonriente y manifestó sentirse bien y esperanzado, según describe el informe psiquiátrico.

Segunda evaluación del Inacif

Esta es la segunda evaluación psiquiátrica realizada a Pumarol Fernández por el Inacif. La primera tuvo lugar el 20 de enero de 2026, a solicitud de la fiscal Vidalis Mora Díaz, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona.

En aquella ocasión, la evaluación también determinó que el imputado tenía capacidad para comprender los cargos en su contra, continuar el proceso judicial y brindar testimonio durante una audiencia.

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenaron la nueva valoración especializada para establecer su estado mental y determinar si cuenta con las condiciones cognitivas necesarias para participar en el proceso penal y ejercer sus derechos.

El caso Jean André Pumarol Fernández enfrenta un proceso judicial por un hecho violento ocurrido el 23 de julio de 2025 en el Distrito Nacional, en el que murió Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, y su perrita, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Las personas heridas durante el ataque ocurrido en el condominio Naco Dorado IV, ensanche Naco, Distrito Nacional, son Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, este último padre del acusado.