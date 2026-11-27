Los tres hombres irán a prisión tras ser hallados culpables del secuestro y homicidio del comerciante Francisco Montero Leonardo. ( SHUTERSHOOK )

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo condenó a tres hombres por el secuestro y homicidio del comerciante Francisco Montero Leonardo, ocurrido el 25 de noviembre de 2022 en el municipio de Miches.

La instancia judicial impuso 40 años de prisión a Christopher Esquea Martínez y 30 años a Maicol Manuel de la Cruz y Leonel Sierra, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación, la noche del hecho un grupo armado interceptó al comerciante frente a su residencia, en el centro de Miches, y lo secuestró junto a su chofer para exigir el pago de un rescate.

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Durante la persecución policial, la víctima recibió un disparo y falleció mientras recibía asistencia médica en el Hospital Doctor Teófilo Hernández, de El Seibo. En su huida hacia Hato Mayor y San Pedro de Macorís, los implicados también despojaron de sus pertenencias a otras tres personas.

Acciones judiciales

El Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que permitieron establecer la responsabilidad penal de los tres hombres.

La investigación estuvo a cargo de la magistrada Atahualpa Yucet Brito de Salas, mientras que la litigación fue encabezada por los magistrados Kenia Lorenzo Jiménez y Raúl Amable Guerrero Cedeño, acompañados de Bianca Méndez Acosta, Dafne Vélez Pérez y Luis Báez Guzmán.

La sentencia es susceptible de los recursos que establece la ley.