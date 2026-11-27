El Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La audiencia preliminar contra el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y otros imputados por presuntos sobornos en contratos de seguridad privada avanzaba este viernes con la presentación de los argumentos de las defensas, cuando un episodio de salud de Bolívar Nicolás Fernández Espinal interrumpió el desarrollo de la sesión.

El incidente llevó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Timoteo Peguero, a disponer un receso y fijar la continuación del proceso para el próximo martes 1 de diciembre, a las 2:00 de la tarde.

Responden a acusación

Durante la jornada, las defensas debatían los elementos de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Entre ellas figuró la de Wellington Peralta Santos, cuyo abogado cuestionó las pruebas que vinculan a su representado con las presuntas operaciones de lavado de activos y soborno.

El jurista sostuvo que no existen pruebas de que Peralta Santos recibiera los recursos investigados y alegó que su representado actuaba bajo las órdenes de sus superiores militares, debido a las funciones que desempeñaba como asistente del encargado de seguridad física.

En cuanto a las operaciones financieras, mencionó depósitos que, según su exposición, superaban los RD$3.7 millones hasta 2023 y que habrían sido realizados mediante una cuenta facilitada por una persona identificada como Daniela Cueva.

Sin embargo, cuestionó que el órgano persecutor no haya presentado una certificación que demuestre que esos fondos ingresaran a una cuenta bancaria de su defendido.

El abogado también expuso las dificultades económicas que, según afirmó, atravesó Peralta Santos luego de que sus cuentas fueran intervenidas durante la investigación.

Aseguró que esa medida le impidió continuar pagando la vivienda que ocupaba, lo que derivó en un proceso de desalojo.

En cuanto al relato, el imputado quedó sin vivienda junto a su pareja y sus dos hijas pequeñas, una de ellas recién nacida. Con este argumento, cuestionó que su representado obtuviera beneficios económicos de las operaciones investigadas.

Detalles del caso

El caso que continuará la próxima semana en la denominada operación Lobo consta de un expediente que comprende a 14 personas físicas y jurídicas.

El Ministerio Público atribuye a la presunta estructura el pago de RD$108,080,359.92 en sobornos para obtener y mantener contratos de vigilancia en instituciones públicas, entre ellas las distribuidoras eléctricas, Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) e Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).