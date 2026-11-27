El Tribunal Colegiado de Monte Plata condenó este viernes a 20 años de prisión a un hombre procesado por robar y agredir físicamente a otro, en un hecho ocurrido el 17 de junio de 2025 en el municipio de Yamasá.

La sentencia condenatoria fue emitida por los jueces Hilda Nieves Sánchez Luna, Isaías Ronaldo Martínez Pérez y Carmen Daniela Araujo Rivas contra Javier Heredia Almonte (Cubido), conforme a una nota de prensa del Ministerio Público.

Heredia Almonte fue hallado culpable del delito de robo agravado en perjuicio de Julio Lapaix, en violación de las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal dominicano.

Detalles del hecho

Almonte deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, de acuerdo con el comunicado.

El expediente acusatorio del órgano acusador establece que los hechos se originaron el pasado 17 de junio de 2025, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, cuando la víctima, Julio Lapaix, se encontraba en su finca de cacao, ubicada en el sector Antonci, del municipio de Yamasá.

El documento indica que el procesado se presentó en el lugar acompañado de dos personas desconocidas y que los tres movieron los palos donde estaban las gallinas para atraer a la víctima.

Cuando esta salió a ver qué ocurría, procedieron a derribar la puerta de la casa y, acto seguido, lo atacaron, golpeándolo con palos y machetes. Lo hirieron en la cabeza y en la espalda, además de propinarle un disparo en la pierna derecha.

Precisa que, posteriormente, los tres hombres sustrajeron a la víctima la suma de 500 mil pesos en efectivo.

Lapaix resultó con inmovilización tipo férula por la lesión descrita por el médico tratante, amputación de dos dedos de su mano derecha por arma blanca, dos cicatrices en la región parietal del cráneo y trauma por objeto plano en la espalda, según el certificado médico-legal de fecha 25 de junio de 2025.