Una foto publicada en Facebook termina en doble homicidio y una condena de 30 años en Azua
El condenado, conocido como "Yeison Popita", pidió perdón a los familiares de las víctimas durante el juicio
Una situación relacionada con una fotografía publicada en Facebook terminó con la muerte de dos personas en el distrito municipal Ansonia, provincia Azua, y una condena de 30 años de prisión contra el responsable del doble homicidio.
Jeison Alexis Moreno, conocido como "Yeison Popita", fue declarado culpable de quitarles la vida a Tony Encarnación y Virgen Carolina Ramírez Díaz, en un hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2020.
Según la acusación del Ministerio Público, las víctimas acudieron a la residencia de Moreno para tratar una situación vinculada con la publicación en la red social, sin que ninguno de los dos portara armas.
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Durante el encuentro, Moreno les disparó, provocándoles la muerte, con un arma de fuego para la cual carecía de licencia de porte y tenencia, conforme a una certificación expedida por el Ministerio de Interior y Policía.
Las pruebas que sustentaron la condena
Los informes de autopsias judiciales, las declaraciones de testigos y los análisis forenses de las grabaciones de cámaras de seguridad formaron parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad penal de Moreno.
La acusación estuvo a cargo de Dante Castillo Medina, procurador general de Corte de Apelación en funciones de fiscal titular de Azua, y el procurador fiscal Tomás Zayas de León.
Durante el juicio, el procesado manifestó estar arrepentido por los daños causados y pidió perdón tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad.
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Azua, presidido por Camilo Segura e integrado por Shenia Genao y Roberto Soto, dispuso que Moreno cumpla los 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Tras la sentencia, la Procuraduría Fiscal de Azua reafirmó su compromiso con la persecución de los hechos criminales, la defensa de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad.