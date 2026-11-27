Yeison Popita deberá cumplir 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una situación relacionada con una fotografía publicada en Facebook terminó con la muerte de dos personas en el distrito municipal Ansonia, provincia Azua, y una condena de 30 años de prisión contra el responsable del doble homicidio.

Jeison Alexis Moreno, conocido como "Yeison Popita", fue declarado culpable de quitarles la vida a Tony Encarnación y Virgen Carolina Ramírez Díaz, en un hecho ocurrido el 23 de noviembre de 2020.

Según la acusación del Ministerio Público, las víctimas acudieron a la residencia de Moreno para tratar una situación vinculada con la publicación en la red social, sin que ninguno de los dos portara armas.

Te puede interesar Condenan a 30 años de prisión a hombre que lanzó "ácido del diablo" a su expareja en Cristo Rey

Durante el encuentro, Moreno les disparó, provocándoles la muerte, con un arma de fuego para la cual carecía de licencia de porte y tenencia, conforme a una certificación expedida por el Ministerio de Interior y Policía.

Las pruebas que sustentaron la condena

Los informes de autopsias judiciales, las declaraciones de testigos y los análisis forenses de las grabaciones de cámaras de seguridad formaron parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad penal de Moreno.

La acusación estuvo a cargo de Dante Castillo Medina, procurador general de Corte de Apelación en funciones de fiscal titular de Azua, y el procurador fiscal Tomás Zayas de León.

Durante el juicio, el procesado manifestó estar arrepentido por los daños causados y pidió perdón tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Azua, presidido por Camilo Segura e integrado por Shenia Genao y Roberto Soto, dispuso que Moreno cumpla los 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Tras la sentencia, la Procuraduría Fiscal de Azua reafirmó su compromiso con la persecución de los hechos criminales, la defensa de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad.